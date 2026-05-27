Virtuvės šefas atskleidė, ką deda į pomidorų duobeles: derlius džiugina iki lapkričio

Virtuvės šefas Justinas Kapkovičius sako, kad sodinant pomidorus labai svarbu laikytis tinkamo atstumo tarp jų.
„Turiu pagaliuką, kuriuo matuoju atstumus tarp pomidorų. Kiekviena pomidorų rūšis turi savo aprašymus, kaip juos reikia sodinti. Tarp mano pomidorų tarpeliai turėtų būti apie 50 centimetrų vienas nuo kito“, – pasakojo J. Kapkovičius.
Anot virtuvės šefo, pirmiausia reikia atsimatuoti atstumus tarp sodinukų, o tada pasiruošti duobeles.
„Atsimatuojame tuos 50 centimetrų tarp dviejų pomidorų. Pradėsime juos suleidinėti į žemę, reikia atsikasti duobelę“, – aiškino pašnekovas.
Į kiekvieną duobelę J. Kapkovičius deda ir papildomų medžiagų, kurios, jo teigimu, padeda užauginti stipresnius pomidorus.
„Turime žuvų miltų. Iš tikrųjų kiekvienas daržininkas, sodininkas turi savo būdus, kaip augina tuos pomidorus. Galbūt kai kurie sakys, kad čia yra nesąmonė, kai kam gal patiks“, – teigė jis.
Vis dėlto, pasak J. Kapkovičiaus, svarbiausia yra rezultatas.
„Jeigu tu patenkintas savo derliumi, vaisiais, kuriuos raškai per vasarą ir net iki lapkričio mėnesio, kaip praėjusiais metais, tau pasiteisino tavo būdai“, – sakė virtuvės šefas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Be žuvų miltų, pomidorams pašnekovas naudoja ir alksnio pelenus.
„Taip pat aš turiu alksnio pelenų – tai yra degintos alksnio malkos, jos yra prasijotos. Matome tokią miltų konsistenciją. Tiesiog po saują beriame miltų“, – dalijosi patarimais J. Kapkovičius.
Virtuvės šefas taip pat pabrėžė, kad svarbu ir tinkamai pasodinti patį daigą.
„Mes sodiname iki pirmo lapelio. Per centimetrą nuo pirmo gražaus lapelio sodiname į žemę. Tą ir darome – užpilame žemėmis ir truputį paspaudžiame. Pasidarome tokį guoliuką“, – aiškino jis.
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