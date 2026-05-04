VMT pradėjo plataus masto tyrimą dėl leidimų plyniems sanitariniams miško kirtimams

VMT direktoriaus Mindaugo Tarnausko įsakymu pradėtu tyrimu siekiama įvertinti, ar leidimai buvo išduodami pagal įstatymus ir procedūras. Tyrimas apima laikotarpį nuo 2024 metų, pirmadienį pranešė VMT.
„Šią situaciją vertinu principingai ir be išlygų. Kalbame apie sistemines problemas, kurios formavosi ne vienerius metus. Tai yra viena praeities spragų, su kuriomis susidūriau pradėjęs vadovauti Valstybinei miškų tarnybai. Jas šiandien turime identifikuoti ir iš esmės sutvarkyti“, – pranešime teigė M. Tarnauskas.
Pirminis vidinis patikrinimas leidžia daryti išvadą, kad dalis leidimų tokiems kirtimams privačiuose miškuose išduoti nesilaikant reikalavimų. Tokie atvejai užfiksuoti Vilniaus regione, tačiau analizuojama, ar tokių atvejų nėra visoje Lietuvoje, teigiama pranešime.
VMT atstovė Jūratė Kuzmickaitė BNS teigė, kad kol kas pradėti penki tarnybiniai tyrimai.
Leidimus tiek valstybiniuose, tiek privačiuose miškuose išduoda VMT Miškininkystės departamento regioninių padalinių specialistai.
M. Tarnauskas tarnybai pradėjo vadovauti pernai birželį.
