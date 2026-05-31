Astrologai perspėja: ši pilnatis gali stipriai supurtyti emocijas

Astrologijoje ši ašis siejama su kraštutinumais, savo galimybių pervertinimu, ideologine įtampa ir įvykiais, galinčiais staigiai pakeisti emocinį bei kolektyvinį foną. Tokiais laikotarpiais pasaulis tampa jautresnis konfliktams, garsiems pareiškimams, emociniams protrūkiams ir situacijoms, kurios greitai sukelia plačią visuomenės reakciją, aiškina astrologė ir „YouTube“ kanalo autorė Marina Skadi (Marina Sokolova).
Pilnatis visada laikoma kulminacija. Tai maksimalios energijos išsiskleidimo akimirka, kai paslėpti procesai tampa matomi, emocijos pasiekia piką, o vidinė įtampa reikalauja išraiškos. Šiuo metu Mėnulis atsiduria priešais Saulę, todėl tarp proto ir emocijų kyla stipri įtampa. Viskas tampa ryškiau: žmonių reakcijos, visuomenės nuotaikos, konfliktai, baimės, troškimai ir noras veikti nedelsiant.
Tačiau pilnatis Šaulyje retai būna rami. Šaulys siejamas su Klajūno, Tiesos Ieškotojo, Pamokslininko ir Horizontų Užkariautojo archetipu. Tai ženklas, siekiantis peržengti pažįstamo pasaulio ribas, atrasti aukštesnę prasmę, įrodyti savo tiesą ir ginti idėjas, kuriomis tiki.
Šaulio energija sustiprina emocijas ir reakcijas. Žmonės pradeda jautriau suvokti įvykius, aktyviau ginti savo požiūrį ir stipriau įsitraukti į jiems svarbias temas. Tokiais laikotarpiais sustiprėja noras veikti impulsyviai, įrodyti savo tiesą ir peržengti įprastus apribojimus.
Mitologiškai Šaulys siejamas su kentauro įvaizdžiu – būtybe, kurioje susijungia žmogaus protas ir pirminė gyvūniška jėga. Todėl šio ženklo energija yra dvejopa: viena vertus – siekis išminties, žinių ir dvasinių paieškų, kita vertus – impulsyvumas, azartas ir polinkis prarasti kontrolę emocinės įtampos akimirkomis.
Šios pilnaties metu ypatingą reikšmę įgauna Lilit – taškas, siejamas su tamsiąja Mėnulio puse ir paslėptais žmogaus psichikos sluoksniais. Astrologijoje ji simbolizuoja emocijas ir būsenas, kurias žmogus dažniausiai stengiasi kontroliuoti: praradimo baimę, vidinį susierzinimą, draudžiamus troškimus, susikaupusias nuoskaudas ir skausmingas reakcijas.
Kadangi Lilit glaudžiai susijusi su mėnulio prigimtimi, jos poveikis emocijoms tampa itin stiprus. Pilnaties metu daugelis išgyvenimų iškyla į paviršių daug aštriau nei įprastai. Seni konfliktai primena apie save, padidėja jautrumas aplinkinių žodžiams, o bet kokie spaudimo ar ribojimų bandymai suvokiami daug skausmingiau.
Mitologine prasme Lilit siejama su tremtinės ir maištininkės archetipu – jėga, kuri atsisako gyventi pagal kitų taisykles ir paklusti primestai tvarkai. Todėl jos įtakoje stiprėja noras ištrūkti iš situacijų, kuriose žmogus per ilgai kentėjo, tylėjo ar slopino savo emocijas.
Lilit ir pilnaties konjunkcija sukuria labai įtemptą emocinį foną. Žmonės gali elgtis vedami stiprių emocijų, aštriai reaguoti į įvykius, priimti impulsyvius sprendimus ar eiti į kraštutinumus ten, kur anksčiau išlikdavo ramūs. Didėja impulsyvumas, noras sulaužyti apribojimus ir peržengti įprasto scenarijaus ribas.
Todėl tokia pilnatis dažnai siejama su susikaupusios įtampos kulminacija. Viskas, kas ilgai buvo laikoma savyje, reikalauja išlaisvinimo, o paslėpti prieštaravimai tampa pernelyg akivaizdūs, kad juos būtų galima ignoruoti.
Papildomą įtampą kuria vadinamoji katastrofų ašis, kurią sudaro dvi pirmojo ryškio fiksuotos žvaigždės – Aldebaranas ir Antaresas.
Aldebaranas yra Dvynių ženkle ir tradiciškai siejamas su galia, ambicijomis, svarbiais įvykiais ir noru bet kokia kaina pasiekti savo tikslus. Antaresas yra Šaulio ženkle ir laikomas viena intensyviausių žvaigždžių, siejamų su kraštutinumais, konfliktais, emociniais protrūkiais ir įvykiais, galinčiais dramatiškai pakeisti situaciją.
Aldebarano ir Antareso ašis dažnai aktyvina konfrontacijos, kovos už tiesą, ideologinių konfliktų ir stiprų visuomenės rezonansą sukeliančių įvykių temas. Tokiais laikotarpiais žmonės jautriau reaguoja į įvykius, tampa mažiau linkę ieškoti kompromisų ir stipriau įsitraukia į emocinius bei kolektyvinius procesus.
Kolektyviniu lygmeniu tai gali pasireikšti griežtais pareiškimais, socialiniais konfliktais, paaštrėjusiomis ideologinėmis konfrontacijomis, informaciniais protrūkiais ir nerimą keliančiomis naujienomis. Pasaulis tampa reaktyvesnis – bet kokia kibirkštis gali sukelti galingą emocijų ar diskusijų bangą.
Informacijos ir įsitikinimų tema tampa ypač jautri. Šaulys siejamas su ideologija, pasaulėžiūra, politika, religija, tiesos ir tikėjimo klausimais. Veikiami Lilit, žmonės pradeda griežčiau ginti savo pažiūras, sunkiau priima kitokią nuomonę ir jautriau reaguoja į viską, kas prieštarauja jų įsitikinimams.
Todėl per šią pilnatį padidėja garsių konfliktų, griežtų pareiškimų ir emocinių susidūrimų rizika.
Asmeniniame lygmenyje pilnatis gali sukelti vidinio lūžio jausmą. Daugelis pajus, kad ankstesni požiūriai, santykiai ar gyvenimo kryptys nebegali būti tęsiami taip, kaip anksčiau. Kažkas pasiekia kulminaciją ir reikalauja sprendimo.
Finansų srityje ši pilnatis taip pat ragina būti atsargiems. Didėja polinkis rizikingai leisti pinigus, lošti, pervertinti savo galimybes ir priimti emocinius sprendimus. Tokiomis dienomis žmonės dažniau vadovaujasi impulsu, o ne racionaliu apskaičiavimu.
Santykiuose į paviršių gali iškilti paslėpti priekaištai, susikaupusios emocijos bei laisvės, kontrolės ir pasitikėjimo temos. Viskas, kas ilgai buvo nutylėta, gali būti pasakyta pernelyg griežtai. Tuo pačiu pilnatis atskleidžia tikrąją santykių būseną: jei juos laikė tik įprotis ar iliuzijos, įtampa tampa ypač akivaizdi.
Tačiau, nepaisant sudėtingos energijos, pilnatis Šaulyje turi ir svarbią prasmę. Ji parodo, kur žmogus prarado kryptį, kur pradėjo gyventi pagal kitų žmonių įsitikinimus, baimes ar primestas taisykles. Lilit sugriauna kontrolės iliuzijas ir priverčia pažvelgti į tikrąsias vidinių konfliktų priežastis.
Ši pilnatis primena, kokie pavojingi gali būti kraštutinumai – žodžiuose, emocijose, idėjose ir veiksmuose. Tačiau kartu ji parodo, kad kiekviena krizė gali tapti tašku, po kurio žmogus į pasaulį jau nebegali žiūrėti taip, kaip anksčiau.
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