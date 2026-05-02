Astrologė atskleidė: šie trys Zodiako ženklai niekada nemeluoja

Vėžys
Astrologai dažnai sako, kad Vėžiai, kaip ir jų simbolis, plaukioja tik skaidriame vandenyje. Šio ženklo atstovai bet kokį melą sieja su „purvu“, todėl jie negyvens melu net savo pačių nenaudai – jokia materialinė nauda neprivers jų su tuo susitaikyti.
Šaulys
Šauliai nemoka slėpti savo minčių ir jausmų, todėl ir patys nėra linkę meluoti. Jie bijo būti „pagauti nusikaltimo vietoje“, o kitų melą dažnai atpažįsta akimirksniu. Nors supranta, kad kartais tylėjimas galėtų suteikti pranašumą, jie paprasčiausiai nesugeba savęs suvaržyti.
Ožiaragis
Ožiaragiams – tiek profesinėje ir finansinėje veikloje, tiek asmeniniame gyvenime – labai svarbu pasitikėjimas. Jie nori būti tikri, kad gali pasikliauti šalia esančiais žmonėmis. Tie, kurie bent kartą juos apgavo, šio kriterijaus nebeatitinka ir dažniausiai yra pašalinami iš jų aplinkos.
