Astrologinė prognozė spalio 20–26 d.

Ką žada žvaigždės?
AVINAS
Bus svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp asmeninių santykių ir profesinių įsipareigojimų. Tarp partnerių gali kilti diskusijų dėl atsakomybės pasidalijimo. Padės atviras pokalbis. Darbe atsivers naujų galimybių, tačiau jos pareikalaus disciplinos ir aiškaus tikslo. Finansiniai sprendimai turėtų būti pagrįsti logika, o ne emocijomis. Nuo savaitės vidurio verta vengti impulsyvių pirkinių ar staigių investicijų. Sveikata reikalauja dėmesio – stenkitės mažinti įtampą ir rūpintis miego kokybe.
JAUTIS
Darbo tempas greitės, todėl svarbu išlikti organizuotam ir susikoncentruoti prie esminių tikslų. Finansiniai klausimai pareikalaus kruopštaus planavimo – net mažos klaidos gali sukelti nemalonių padarinių. Bendraujant verta parodyti dėmesį, bet neapkrauti partnerio savo lūkesčiais. Antroje savaitės pusėje gali atsirasti įkvėpimas kurti ar tobulinti įgūdžius. Sveikata gerės, jei skirsite laiko poilsiui ir sveikai mitybai. Artimųjų palaikymas sustiprins emocinį saugumą. Venkite pervargti – perdegimas dabar itin tikėtinas.
DVYNIAI
Kils noras imtis naujų darbų, bet aktualus bus ir atsakomybės klausimas. Profesinėje veikloje galite gauti pasiūlymų, kuriems reikia drąsos, tačiau neskubėkite, analizė bus jūsų sąjungininkė. Finansinė padėtis – stabili, bet neimkite paskolų ir neprisiimkite rizikingų įsipareigojimų. Bendraujant verta parodyti švelnumą ir kantrybę – jūsų žodžiai dabar daro stiprų įspūdį. Kūrybos užmojai gali tapti tiltu į naują profesinę kryptį. Fizinė būklė bus gera, jei išlaikysite reguliarų ritmą ir vengsite pervargti.
VĖŽYS
Dėmesys kryps į šeimą ir artimus santykius. Svarbu stiprinti pasitikėjimą ir tarpusavio pagarbą. Profesinėje srityje gali kilti neaiškumų, bet intuicija padės pasirinkti teisingą kryptį. Finansai liks stabilūs, jei vengsite neplanuotų išlaidų. Savaitės viduryje gali kilti noras atnaujinti gyvenamąją erdvę ar investuoti į namų gerovę. Ieškosite emocinio saugumo, svarbu jį kurti iš vidaus. Sveikata pareikalaus daugiau poilsio. Pasitikėkite savimi ir nebijokite priimti pagalbą.
LIŪTAS
Bendraujant bus svarbu mokėti klausytis, partnerystės išbandymai gali padėti pasiekti naują artumo lygį. Darbo aplinkoje jūsų balsas išgirstamas, todėl laikas pasiūlyti idėjų ar projektų, kuriuos ilgai brandinote. Finansų sritis atsigaus, jei laikysitės saiko. Sveikata priklausys nuo požiūrio, dėl per didelio streso kūnas gali pasiųsti signalų. Savaitės viduryje gali apimti staigus įkvėpimas imtis kūrybinių veiklų. Nepamirškite skirti laiko poilsiui.
MERGELĖ
Darbo srityje jūsų pastangos pradeda duoti rezultatų, nors tempas išlieka įtemptas. Finansiniams klausimams reikės skirti dėmesio – peržiūrėkite išlaidas ir planuokite atsakingai. Santykiai su artimais žmonėmis bus jautrūs, todėl reikėtų vengti kritikos. Savaitės viduryje gali kilti poreikis atsinaujinti ar pakeisti aplinką. Sveikata pagerės, jei sumažinsite įtampą, daugiau būsite gryname ore. Šis laikas tinkamas susitelkti į vidinius pokyčius. Jūsų pastangos duos vaisių, net jei dabar rezultatai atrodo menki.
SVARSTYKLĖS
Pajusite energijos antplūdį, norėsis veikti, tačiau svarbu neprarasti pusiausvyros. Darbo aplinkoje teks priimti sprendimus, kurie padės įtvirtinti jūsų autoritetą. Finansiniai klausimai gerės, bet svarbu vengti impulsyvių sprendimų. Bendraujant gali prireikti kantrybės, ne viskas bus taip, kaip tikėjotės. Savaitės viduryje skirkite laiko kūrybai ar estetiniams poreikiams. Sveikata gerės, jei rasite laiko sąmoningam poilsiui. Jausite stiprų norą keistis – pasikliaukite intuicija.
SKORPIONAS
Jausite poreikį atsiriboti nuo triukšmo ir susitelkti į vidinį pasaulį. Darbo reikalai reikalauja dėmesio, galite sulaukti pasiūlymų, kurie duos ilgalaikės naudos. Finansinė situacija stabilizuojasi, tačiau venkite skolų. Santykiuose svarbu atvirumas ir nuoširdumas, paslėptos emocijos gali trukdyti. Sveikata reikalauja poilsio ir kokybiško miego. Savaitės viduryje pajusite dvasinį atsinaujinimą. Kūrybinės idėjos gali gimti netikėtai, svarbu jas užsirašyti. Savaitės pabaigoje jausitės labiau susitaikę su savimi.
ŠAULYS
Draugų ar bendraminčių įtaka gali atverti naujų galimybių. Darbo sritis pareikalaus atsakomybės, bet jūsų pastangos bus įvertintos. Finansų situacija pamažu gerėja, tačiau svarbu išlikti atsargiems. Santykiai su artimais žmonėmis suteiks šilumos, jei būsite atviri. Savaitės viduryje galite gauti pasiūlymą, kuris pakeis jūsų planus. Sveikata priklausys nuo poilsio, neignoruokite kūno signalų. Tinkamas laikas įsiklausyti į intuiciją ir dvasinius ženklus. Savaitgalį laukia džiugus pokytis.
OŽIARAGIS
Karjeros srityje – aktyvumas, jūsų pastangas gali pastebėti vyresnybė. Finansiniai klausimai judės į priekį, jei išliksite disciplinuoti. Bendraujant svarbu išlaikyti kantrybę ir emocinę pusiausvyrą. Savaitės viduryje jausite įkvėpimą siekti naujų tikslų. Sveikata stiprės, jei laikysitės tvarkingo režimo ir vengsite pervargti. Emocinė pusiausvyra priklausys nuo gebėjimo pasitikėti procesu. Maži laimėjimai suteiks pasididžiavimo jausmą.
VANDENIS
Kils noras mokytis, keliauti ar plėsti akiratį. Profesinėje srityje laukia įdomių pokyčių, atsiras galimybė atskleisti savo kūrybiškumą. Finansai stabilūs, bet venkite rizikuoti. Bendraujant svarbu nuoširdumas ir pagarba, kad išlaikytumėte darną. Savaitės viduryje galite kilti įkvėpimas imtis naujo projekto. Sveikata priklausys nuo jūsų požiūrio, emocinė iškrova būtina. Jausitės labiau motyvuoti, jei dalysitės žiniomis su kitais. Savaitgalį skirkite laiko apmąstymams ir poilsiui.
ŽUVYS
Galimi gilūs vidiniai pokyčiai, ypač emocinėje srityje. Darbe galite sulaukti pripažinimo, bet svarbu išlaikyti nuolankumą. Finansiniai klausimai reikalauja atsargumo, venkite skubotų sprendimų. Bendraujant atsivers galimybė išgydyti senas žaizdas. Savaitės viduryje pajusite dvasinį atsinaujinimą. Sveikata gerės, jei daugiau laiko skirsite tylai ir savistabai. Intuicija bus galingiausias jūsų vedlys. Savaitės pabaigoje daug kas paaiškės ir atsivers naujas etapas.
Naujausi komentarai