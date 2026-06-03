Garsi milijonierė atskleidė 5 žingsnius, kaip pritraukti pinigus

Žurnalo „People“ žvaigždžių astrologijos korespondentė Lisa Stardust susitiko su „Pinigų karaliene“ (angl. Money Queen) tituluojama Amanda Frances, kad padėtų išsiaiškinti, kaip gi manifestuoti pinigus į savo realybę.
Amanda yra Mergelės ženklo atstovė, o tai reiškia, kad jos energija ir atjauta yra pagrindiniai jos bruožai, kaip ir gilios žinios apie finansus. A. Frances yra pasirodžiusi populiariame šou „Tikrosios Beverli Hilso šeimininkės“ (angl. Real Housewives of Beverly Hills), o jos bestseleriu tapusi knyga „Rich As F*ck: More Money Than You Know What to Do With“ (liet. Turtinga iki ausų: daugiau pinigų, nei žinai, ką su jais veikti) siekia sugriauti mitus apie finansus bei skatina visų žmonių finansinę laisvę.
Savo kuriamose programose Amanda yra tikra įkvėpėja – ji skatina žmones siekti sėkmės ir motyvuoja moteris ieškoti savo didybės. Jos kursas „Pinigų mąstysenos pokyčiai“ (angl. Money Mentality Makeover) suteikia įrankius, padedančius atsikratyti nerimo dėl finansų, ir moko, kaip tinkamai sustiprinti savo siekius. Tiems, kurie neturi asmeninio finansų direktoriaus, Amanda veikia kaip verslo trenerė, siūlydama strategijas ir patarimus taip, kad kiekvienas pasijustų jaukiai – tarsi sėkminga vyresnioji sesuo, dalijanti mentorystės patarimus.
Interviu metu Amanda pasidalijo konkrečiais finansinės manifestacijos būdais, kurie gali padėti patiems įvairiausiems žmonėms priartėti prie savo finansinių tikslų.
Medituokite
Savo nemokamoje meditacijų serijoje „Turtingos moters meditacijos“ (angl. Wealthy Woman Meditation Series) Amanda siūlo kelis būdus, kaip aiškiai išsigryninti ketinimus, kuriuos norime pritraukti į savo gyvenimą. Tarp dvylikos siūlomų variantų yra tokios programos kaip „Rytinė meditacija geriausiai jūsų dienai manifestuoti“ ir „Meditacija gryniesiems pinigams pritraukti“. Pasak Amandos, pagrindinis tikslas yra sutelkti savo energiją ir sąmoningai kurti tokį pasaulį, kokio trokštate. Meditacija yra esminė jėga siekiant tikslų. Kai nuraminame protą, galime pažvelgti į save, įvertinti savo siekius ir susigrąžinti asmeninę galią.
Klausykite savo intuicijos
Amanda tai vadina „lengvumo būsena“ arba „natūralia tėme“ – kai leidžiame intuicijai nukreipti mūsų pasirinkimus, tai padeda sugrįžti prie pamatinių gausos, kurią norime pritraukti, principų. Jei verslo sandoris viduje ar tiesiog nujaučiant pilvu neatrodo teisingas, sugebėsite aiškiai pamatyti situaciją tokią, kokia ji yra – kad tai ne jūsų kelias. Tačiau, jei apie kažką užsiminus pajuntate pozityvias vibracijas ar vidinį pakylėjimą, turėtumėte tuo pasinaudoti. Pasitikėti vidiniu balsu yra būtina, net jei tai prieštarauja visuomenės normoms.
Tai svarbu todėl, kad mes, žmonės, visada bandome racionalizuoti savo elgesį ir situacijas. Svarbiausia – neleisti, kad jus apgautų vidiniai pavojaus signalai. Taip pat kandidatuokite į tą darbą, kuris kalba jūsų sielai, nesvarbu, ar jis atrodo nepasiekiamas. Investuokite pinigus į įmonę, kuri jus įkvepia. Įkurkite įmonę, kuri iki šiol atrodė tik utopinė svajonė. Leiskite instinktams vesti jus link inovacijų.
Rašykite dienoraštį
Amanda teigia: „Norint gyventi gerai, reikia ketinimo, aiškumo ir tikslo.“ Rašymas yra puikus būdas, nes jis leidžia mums išlikti atsakingiems prieš save ir suprasti save gilesniame lygmenyje. Per analitinę savirefleksiją galime geriau pamatyti, ką reikia pakoreguoti ar pakeisti. Be to, minčių užrašymas padeda įveikti baimes ir rūpesčius. Tai suteikia galimybę pasitikrinti savo būseną, susikurti strategiją ir sustiprinti savo aistras. Amanda pati siūlo įvairias dienoraščio užduotis – nuo asmeninės priežiūros iki ilgalaikio metų planavimo.
Praktikuokite dėkingumą
Kartais visi prabundame prastos nuotaikos ir esame irzlūs. Tokia nuostata gali paveikti kitus, įskaitant ir mūsų finansinę situaciją, nes gyvenime gauname tai, ką atiduodame. Tai dar viena priežastis pakelti savo energijos vibracijas kasdienėmis afirmacijomis, kurios sugrąžina mus į pusiausvyrą. Tai atveria duris klestėjimui, nes pripažinimas, kad gyvenime turime daug palaiminimų, ir dėkingumas už viską bei visus sukuria optimistišką požiūrį tiek į materialius dalykus, tiek į meilę (praeities, dabarties ir ateities). Taip pat šį jausmą galima išreikšti tiesiog lepinant ir prižiūrint save.
Pakeiskite savo santykį su pinigais
Mums nereikia aklai laikytis tradicinių požiūrių į finansus. Amanda pabrėžia, kad atsikratydami nepritekliaus jausmo ir stiprindami savo savivertę, atrasime drąsos priimti sprendimus, kurie atitinka mūsų tikrąjį kelią. Kaip individai, galime susikurti savo asmeninius siekius, orientuotus į mus pačius. Pinigai ateina ir išeina, tačiau atsikratymas nerimo dėl jų (ko būtent ir moko Amanda) leidžia mums išnaudoti visas galimybes juos užsidirbti.
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