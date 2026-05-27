Gegužės 31-ąją laukia reta mėlynoji pilnatis: astrologai įspėja nedaryti šių klaidų

Astrologai šią dieną pataria užbaigti senus darbus, atsikratyti nereikalingų daiktų, apmąstyti savo norus ir daugiau laiko praleisti gamtoje. Mėlynoji pilnatis laikoma palankiu metu meditacijai, kūrybai ir praktikoms, padedančioms išlaisvinti neigiamas emocijas.
Šiuo laikotarpiu nerekomenduojama pyktis, priimti impulsyvių sprendimų ar įsivelti į konfliktus. Taip pat patariama vengti didelės finansinės rizikos, persidirbimo ir toksiško bendravimo.
Manoma, kad mėlynosios pilnaties energija sustiprina emocijas ir vidinius išgyvenimus, todėl šį laiką verta skirti ramybei, savęs pažinimui ir poilsiui.
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