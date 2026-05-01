Įvardijo tris Zodiako ženklus, kuriems gegužę reikėtų būti atsargiems

Pilnatis Skorpione gegužės 1 dieną palies jautriausias šių trijų Zodiako ženklų sritis, kurias bus sunku ignoruoti. Emocijos sustiprės, slėpiningi klausimai iškils į paviršių, o įprastas stabilumo jausmas sutriks, pasakojo astrologė ir „YouTube“ kanalo autorė Marina Skadi (Marina Sokolova).
Tiems, kurie įpratę pasikliauti tvarka, nuspėjamumu ir aiškiomis gairėmis, gegužės pradžia gali atrodyti kaip laikotarpis, kai žemė slysta iš po kojų. Štai kodėl Vėžiams, Ožiaragiams ir Mergelėms svarbu sulėtinti tempą, vengti perkrovos ir atidžiai stebėti, kurios situacijos reikalauja būtino įsikišimo, o kurias geriau atidėti vėlesniam laikui.
Pirmosiomis gegužės savaitėmis pasijus sunkios Marso, Jupiterio ir Plutono energijos. Jos gali būti slegiančios, didinti nerimą, provokuoti reakcijas ir kurti jausmą, kad įvykiai klostosi greičiau nei norėtųsi. Vėžiai, Ožiaragiai ir Mergelės ypač jautriai reaguoja į tokius laikotarpius, nes jiems svarbu jausti tvirtą pagrindą, o mėnesio pradžioje jį rasti gali būti sunku. Informacijos srautas bus intensyvus – aplinkybės keisis šuoliais.
Mėnesio vidurys trumpam atneš palengvėjimą, tačiau gegužės 16 d., kai jaunatis Jaučio ženkle susijungs su Algoliu vėl bus juntama įtempta atmosfera. Šis laikas siejamas su transformacijomis, kurios gali paliesti saugumo, išteklių, sveikatos ir tvarumo klausimus.
Mėnesio pabaigoje spaudimas vėl sustiprės dėl įtemptos Marso ir Plutono sąveikos, o bendras fonas taps aštresniu ir konfliktiškesniu. Tai – vienas iš sudėtingiausių gegužės laikotarpių, galintis išprovokuoti konfliktus, staigius įvykius, išorinį spaudimą ir emocinius protrūkius. Vėžiams, Ožiaragiams ir Mergelėms svarbu vengti skubotų sprendimų, rizikos ir atidžiai stebėti savo būseną. Gegužė pareikalaus tikslumo, ištvermės ir gebėjimo atsispirti išoriniam chaosui.
VĖŽYS
Vėžiams gegužė pasižymės stipriais emociniais svyravimais. Pilnatis Skorpione gegužės 1 d. suintensyvins viską, kas susiję su jausmais, santykiais, šeimos reikalais ir asmenine patirtimi.
Mėnesio pradžioje galite pajusti, kad įprasta atrama slysta iš po kojų, o bet kokie paslėpti procesai išryškėja greičiau, nei esate tam pasiruošę. Ypač jei esate įpratę prie ramaus ir nuspėjamo ritmo. Aplinkybės sukurs poreikį spręsti ilgai atidėliotas problemas ir padidins jautrumą aplinkinių žodžiams ir veiksmams.
Nuo gegužės 3 iki 9 d. Plutonas vėl didins vidinę įtampą. Tai – laikas, kai bus svarbu neapkrauti savęs prisiimant per daug. Marsas mėnesio pradžioje gali išprovokuoti aštrias reakcijas, todėl geriausia vengti bet kokių konfliktų.
Jaunatis gegužės 16 d. palies jūsų ateities planų sferą ir gali atnešti tokių pokyčių, kuriems dar nesate pasiruošę. Mėnesio pabaigoje Marso ir Plutono sąjunga turės įtakos emocinių protrūkių rizikai. Svarbu išlikti ramiems. Patartina vengti dramatiškų scenarijų.
OŽIARAGIS
Ožiaragiams gegužė bus rimtų užduočių laikas, susijęs su dideliu darbo krūviu. Gegužės 1 d. pilnatis Skorpione gali iškelti santykių su komanda klausimus.
Mėnesio pradžioje galite pajusti spaudimą, kad iš jūsų reikalaujama daugiau, nei esate pasirengę duoti. Tai sukurs įtemptą foną profesinėje srityje, ypač jei esate įpratę viską kontroliuoti.
Plutonas jūsų ženkle padidins vidinę įtampą. Tai laikotarpis, kai svarbu nepersistengti ir nebandyti visko kontroliuoti. Marsas mėnesio pradžioje gali išprovokuoti konfliktus darbe arba įtemptas situacijas versle.
Gegužės 16 d. jaunatis gali paveikti jūsų kūrybiškumo, vaikų ir asmeninio gyvenimo sritis bei įnešti netikėtų posūkių, kuriems reikės lankstumo. Mėnesio pabaigoje Marso ir Plutono sąjunga jums bus ypač jautri, nes Plutonas tiesiogiai susijęs su jūsų Zodiako ženklu. Svarbu vengti spaudimo, nerizikuoti ir nesivelti į jėgos priešpriešas.
MERGELĖ
Mergelėms gegužė prasidės emocine įtampa. Pilnatis Skorpione gegužės 1 d. palies bendravimo sritį ir gali atnešti naujienų, kurioms reikės atidaus įvertinimo.
Pirmąsias kelias mėnesio dienas gali lydėti emocijų perteklius ir aiškumo trūkumas, netikėtai iškylant į paviršių paslėptoms temoms. Tai ypač pasijus tiems, kurie įpratę prie tvarkos, struktūros ir nuspėjamo ritmo. Išorinis fonas gali atrodyti pernelyg intensyvus, o aplinkiniai žmonės – jautresni ir labiau nepastovūs nei įprastai.
Nuo gegužės 3 iki 9 d. Plutonas padidins spaudimą darbinėje sferoje. Tai – laikotarpis, kai net įprastos užduotys gali pareikalauti daugiau energijos nei įprastai, o nedidelės klaidos sukelti dirglumą. Svarbu neprisiimti per daug ir nebandyti visko spręsti iš karto. Bet koks bandymas skubinti procesus gali sukelti nuovargį, todėl geriausia judėti palaipsniui ir atidžiai reguliuoti savo darbo krūvį. Šiuo metu naudinga iš naujo įvertinti savo prioritetus ir iš savo tvarkaraščio pašalinti viską, kas nėra svarbu.
Gegužės 16 d., jaunatis veiks jūsų pasaulėžiūrą ir ilgalaikius planus. Tai gali atnešti pokyčių, reikalaujančių prisitaikymo, perspektyvų permąstymo ar ilgalaikių tikslų koregavimo. Tai – nebūtinai krizė, todėl neskubėkite daryti išvadų.
