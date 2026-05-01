Ką mums žada žvaigždės: horoskopas gegužės mėnesiui

Gegužės 1 d. mus pasitiks pilnatis Skorpione. Ji atskleidžia paslėptus realybės sluoksnius, iškeldama į paviršių tai, kas ilgai buvo šešėlyje. Skorpionas visada dirba tiksliai ir be kompromisų.
Pilnatis Skorpione gegužę dažnai vadinama Gėlių mėnuliu – senovinis pavadinimas, susijęs su tuo, kad gamta šiuo metu pasiekia pavasario žydėjimo viršūnę. Tačiau astrologijoje šis mėnulio ciklas turi visai kitokią reikšmę.
Kol žemė nuklota gėlėmis, Mėnulis Skorpione atskleidžia tai, kas slypi po paviršiumi: stiprius jausmus, paslėptus motyvus, procesus, kurie ilgą laiką brendo tyloje. Šis išorinio grožio ir vidinio intensyvumo derinys sukuria ypatingą atmosferą – aplinkinis pasaulis atrodo švelnus ir gyvas, o viduje vyksta gilūs pokyčiai. Gėlių Mėnulis Skorpione mums sako, kad už bet kokio žydėjimo slypi energija, kuri praeina per tamsą ir išnyra į šviesą.
Gegužės 3 d., 5.57 val., Merkurijus įžengia į Jaučio ženklą. Nuo šios dienos informacija nustoja būti trumpalaikė: viskas, ką girdime ar sakome, įsišaknija giliau nei įprastai. Šio perėjimo fone pradedame jausti Plutono lėtėjimą – nuo gegužės 3 iki 9 d. jis yra stacionarioje fazėje, o vėliau pereina į retrogradinį judėjimą. Tai laikotarpis, kai erdvė tarsi sustoja, o vidiniai procesai tampa ypač intensyvūs.
Jau gegužės 4 d. Marsas Avine sudaro kvadratą su Jupiteriu Vėžyje. Tai impulsų ir emocijų, jėgos ir jautrumo susidūrimas. Dienos, susijusios su šiuo aspektu, gali būti kupinos aštrių reakcijų, aktyvumo protrūkių ir noro veikti greičiau, nei leidžia situacija. Energija karšta, greita, tačiau reikalauja atsargumo.
Kitą dieną, gegužės 5 d., Merkurijus sudaro kvadratą su stacionariu Plutonu. Veikiamas šio aspekto, informacinis laukas prisisotina ir gali pakeisti įvykių kryptį, o bet kokie nutylėjimai tampa labiau pastebimi. Stovintis vietoje Plutonas sustiprina kiekvieną mintį, kiekvieną idėją, kiekvieną sprendimą.
Po įtemptos mėnesio pradžios energija pamažu išsilygina. Gegužės 12 d. Saturnas sudarys sekstilį su Merkurijumi, padėdamas struktūrizuoti planus ir plėtoti ilgalaikes strategijas. Šis aspektas suteikia stabilumo ir gebėjimo juos įgyvendinti.
Gegužės 14 d. Saulė susijungs su Merkurijumi, mėnesio viduryje prasidės retas aiškumo laikotarpis. Nuo gegužės 12 iki 15 d. mintys taps aiškesnės nei įprastai, sprendimai bus priimami greičiau, o pokalbiai – konstruktyvūs. Daug kas tampa aiškiau, tarsi pati erdvė siūlytų tolesnius žingsnius ir jau prinokusius sprendimus. Šiomis dienomis dažnai pasitaikys ilgai lauktų atsakymų, dokumentų ar patvirtinimų, kurie anksčiau buvo atidėliojami arba priimami per lėtai.
Tačiau jau gegužės 16 d., 23.00 val., ateina jaunatis Jaučio ženkle, esanti 26 laipsnyje, susijungusi su grėsminga žvaigžde Algoliu. Tai galingas taškas, susijęs su giliomis gamtos jėgomis ir materijos transformacija. Jaunatis šioje pozicijoje gali sukelti procesus, kurie pakeis pažįstamas struktūras, versdama mus persvarstyti savo požiūrį į stabilumą, išteklius ir saugumą.
Iškart po to, gegužės 17 d., 13.26 val., Merkurijus įžengia į Dvynius, suteikdamas mintims lengvumo ir vikrumo. Gegužės 18 d. jis susijungs su Uranu – įžvalgų, netikėtų idėjų ir staigių posūkių energija. Šiomis dienomis mintys gali kilti staiga, tarsi blyksniai, atveriantys naujas kryptis.
Lygiagrečiai su tuo gegužės 16-18 d. yra romantikos dienos. Venera Dvyniuose sudaro sekstilį su Marsu Avine. Ši dinamiška, gyvybinga energija sustiprina susidomėjimą, trauką ir norą veikti. Tikslus aspektas tarp jų susiformuoja gegužės 19 d., jau po Marso perėjimo į Jaučio ženklą ir Veneros – į Vėžio ženklą. Tą pačią dieną Merkurijus sudaro sekstilį su Neptūnu ir trigoną su Plutonu – retas derinys, jungiantis intuiciją, gylį ir aiškumą. Tai laikas, kai galima pamatyti paslėptus ryšius ir pajusti kryptį, kuri anksčiau buvo neaiški.
Gegužės 21 d. Saulė įžengia į Dvynius, o erdvė tampa lengvesnė, judresnė ir kalbesnė. Tačiau gegužės 22 d. Venera sudaro kvadratą su Neptūnu, sukurdama rūką jausmuose ir santykiuose. Tą pačią dieną Saulė jungiasi su Uranu – ir tai atneša netikėtų įvykių. Astrologiškai tai laikas, kai kolektyvinė sąmonė tampa imlesnė pokyčiams, o idėjos, kurios anksčiau atrodė pernelyg drąsios, pradeda skambėti gana realistiškai.
Gegužės 24 d. Saulė sudaro sekstilį su Neptūnu, sušvelnindama bendrą foną ir suteikdama įkvėpimo. Tai dienos, kai lengviau pasitikėti intuicija, pastebėti subtilius signalus ir rasti sprendimus ten, kur anksčiau viskas atrodė painu.
Iškart po to, gegužės 25 ir 26 d., Saulė formuos trigoną su Plutonu – stiprybės, susikaupimo ir ramybės aspektą. Tai padeda sutelkti dėmesį į esminius dalykus, sustiprina valią ir leidžia judėti į priekį klausimais, kuriems reikia atkaklumo. Tai metas, kai galima daug ką pertvarkyti, jei veikiama apgalvotai ir nesiblaškant.
Tačiau tuo pačiu metu veikia ir kita, griežtesnė energija. Gegužės 25 ir 26 d. Marsas sudarys kvadratą su Plutonu – tai vienas pavojingiausių mėnesio aspektų. Jis padaro reakcijas aštresnes, o įvykius dinamiškesnius.
Marsas siekia paspartinti procesus, Plutonas sustiprina spaudimą, ir bet kokie perlenkimai gali greitai įgauti galią. Geriausia šią energiją nukreipti į reikalus, kuriems reikia ištvermės, disciplinos ir aiškaus susikaupimo, tačiau tuo pačiu metu būti atsargiems ir vengti nereikalingos rizikos.
Mėnesio pabaigoje, gegužės 29 d., Venera sudarys kvadratą su Saturnu, primindama apie ribas, įsipareigojimus ir atsakomybę santykiuose. Galiausiai, gegužės 31 d., sulauksime antrosios mėnesio pilnaties – šį kartą Šaulyje, jungtyje su Lilit, katastrofos ašyje. Ši pilnatis gali išryškinti temas, susijusias su rizika, perdėjimu, ideologiniais konfliktais ir noru peržengti įprastas ribas.
