Numerologai įvardijo keturias gimimo datas, siejamas su karminiais santykiais

Tai siejama su žmonėmis, gimusiais bet kurio mėnesio 6, 15, 22 ir 26 dienomis. Šių teorijų šalininkai mano, kad tokie žmonės dažniau susiduria su giliais ir lemtingais ryšiais gyvenime.
Gimusieji 6 dieną
Remiantis numerologijos interpretacijomis, šiems žmonėms priskiriama stipri orientacija į santykius ir Veneros įtaka. Manoma, kad jie linkę į gilius emocinius prisirišimus, tačiau turi išmokti nusistatyti asmenines ribas ir išlaikyti pusiausvyrą tarp meilės davimo ir gavimo.
Gimusieji 15 dieną
Jie dažnai apibūdinami kaip žmonės, ieškantys intelektualinio ryšio ir nuolatinio keitimosi idėjomis santykiuose. Tokiose interpretacijose pabrėžiama, kad jiems svarbu neprarasti nepriklausomybės ir aiškiai nustatyti bendravimo ribas.
Gimusieji 22 dieną
Šis skaičius numerologijoje laikomas „meistro skaičiumi“, kuriam priskiriamas potencialas dideliems pasiekimams. Tuo pačiu santykiuose tokiems žmonėms priskiriamas poreikis išlaikyti balansą tarp kontrolės, laisvės ir emocinio atvirumo.
Gimusieji 26 dieną
Jie apibūdinami kaip stiprūs ir tikslo siekiantys žmonės, dažniau susitelkę į materialinius ir profesinius tikslus. Santykių kontekste jiems priskiriama atvirumo, pasitikėjimo ir emocinio lankstumo pamoka.
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