Pavojingiausios birželio dienos: kas laukia šiuo laikotarpiu?

Visą birželį Merkurijaus, Urano, Lilit, Neptūno ir Plutono aspektai bus aktyvūs ir įtempti, taip pat pranešama apie neįprastai daug neefektyvaus Mėnulio judėjimo periodų (Mėnulis be kurso, tuščioji eiga). Šis derinys sustiprina emocines reakcijas, išprovokuoja netikėtumus, o įvykiai tampa mažiau stabilūs, aiškina astrologė ir „YouTube“ kanalo autorė Marina Skadi.
Dažni „tušti“ mėnulio intervalai gali sužlugdyti planus, padidinti klaidų riziką, be to, sprendimai gali tapti mažiau patikimi. Kartu su stipriais planetų aspektais tai sustiprina chaotišką mėnesio pobūdį ir reikalauja atidumo žodžiams, susitarimams ir bet kokiems svarbiems žingsniams.
Birželio 2 d. – iki 4.19 val. Mėnulis be kurso Šaulyje.
Birželio 4 d. – nuo 6.04 val. iki 16.45 val. Mėnulis be kurso Ožiaragyje.
Birželio 5 d. – 22.51 val. Mėnulis be kurso Vandenyje.
Birželio 6 d. – Mėnulis be kurso Vandenyje visą dieną.
Birželio 7 d. – iki 3.43 val. Mėnulis be kurso Vandenyje.
Birželio 9 d. – nuo 3.38 val. iki 11.33 val. Mėnulis be kurso Žuvyse.
Birželio 11 d. – nuo 11.22 val. iki 15.28 val. Mėnulis be kurso Avine.
Birželio 13 d. – nuo 10.30 val. iki 16.06 val. Mėnulis be kurso Jautyje.
Birželio 15 d. – nuo 5.54 val. iki 15.14 val. Mėnulis be kurso Dvyniuose.
Birželio 17 d. – nuo 10.40 val. iki 15.05 val. Mėnulis be kurso Vėžyje.
Birželis 19 d. – nuo 14.30 val. iki 17.37 val. Mėnulis be kurso Liūto ženkle.
Birželio 21 d. – nuo 20.33 val. iki 23.55 val. Mėnulis be kurso Mergelės ženkle.
Birželio 24 d. – nuo 7.11 val. iki 9.43 val. Mėnulis be kurso Svarstyklių ženkle.
Birželio 26 d. – nuo 20.10 val. iki 21.41 val. Mėnulis be kurso Skorpiono ženkle.
Birželio 28 d. – 8.05 val. Mėnulis be kurso Šaulio ženkle.
Birželio 29 d. – iki 10.18 val. Mėnulis be kurso Šaulio ženkle.
Šiomis dienomis vyrauja chaosas, iliuzijos, paslėpti konfliktai, netikėti pokyčiai ir gilios transformacijos, todėl bet kokie procesai, susiję su derybomis, informacija, santykiais ir asmeniniais sprendimais, gali sukelti papildomo streso.
Pagrindinės birželio datos, į kurias verta atkreipti dėmesį
Birželio 1–4 d. Emocinė perkrova ir informacinė sumaištis.
Birželio 1 d. Merkurijus įžengia į Vėžio ženklą, todėl žmonės tampa jautresni, pažeidžiamesni ir linkę reaguoti širdimi, o ne logika. Birželio 2 d. Saulė sudaro sekstilį su Saturnu, kuris padeda šiek tiek stabilizuoti situaciją, tačiau bendras emocinis fonas išlieka įtemptas. Birželio 4 d. Merkurijus sudaro kvadratūrą su Neptūnu – tai vienas pavojingiausių mėnesio aspektų. Tai nesusipratimų, melagingos informacijos, manipuliavimo, emocinių protrūkių, klaidų dokumentuose ir savęs apgaudinėjimo metas. Realybė tampa neryški, o bet kokius sprendimus reikia dar kartą patikrinti.
Birželio 5–16 d. Maksimalaus nestabilumo laikotarpis.
Tai pats nenuspėjamiausias mėnesio laikotarpis. Uranas išprovokuoja staigius pokyčius, netikėtas naujienas, krizes, išsiskyrimus ir situacijas, kurių žmogus negali kontroliuoti. Birželio 9 ir 10 d. tampa ypač įtemptos. Birželio 9 d. Merkurijus sudarys kvadratūrą su Saturnu, sukeldamas spaudimą, apribojimus ir sunkumus derybose, o Veneros ir Jupiterio jungtis sustiprins emocinę perkrovą. Birželio 10 d. Saulė įžengs į tikslią opoziciją su Lilit, iškeldama į paviršių paslėptus konfliktus, nuoskaudas ir vidinius prieštaravimus. Žmonės reaguoja griežčiau nei įprastai ir lengvai peržengia ribas.
Birželio 17–18 d. Emociniai svyravimai, pavydas ir įtampa santykiuose.
Birželio 17 d. Venera sudarys trigoną su Neptūnu, sustiprindama idealizaciją, svajingumą ir polinkį matyti žmonėse tai, ko nėra. Birželio 18 d. Venera įžengs į opoziciją su Plutonu – tai vienas sunkiausių mėnesio aspektų. Tai pavydo, kontrolės, emocinių protrūkių, skausmingų pokalbių ir senų žaizdų atsivėrimo metas. Santykiai bus išbandomi dėl gilumo ir sąžiningumo.
Birželio 21–26 d. Nuovargis ir klaidų rizika.
Birželio 21 d. sukanka vasaros saulėgrįža – tai galingas momentas metuose, kuris pakeičia bendrą nuotaiką ir sutelkia dėmesį į šeimą, saugumą ir ateitį. Birželio 26 d. Saulė sudaro kvadratūrą su Neptūnu – aspektas, atnešantis nuovargį, emocinį perdegimą, iliuzijas, apgaulę, saviapgaulę ir orientacijos praradimą. Tai viena iš sudėtingiausių mėnesio dienų, kai svarbu nepriimti sprendimų, pagrįstų emocijomis.
Birželio 28–30 d. Staigūs posūkiai, įvykių pagreitėjimas ir mėnesio kulminacija.
Birželio 28 d. Marsas suformuoja sekstilį su Jupiteriu, sukeldamas aktyvumo antplūdį ir impulsyvių veiksmų riziką. Vakare Marsas įžengia į Dvynius, smarkiai pagreitindamas gyvenimo tempą, padidindamas naujienų, kontaktų ir situacijų, reikalaujančių nedelsiant imtis veiksmų, skaičių. Birželio 30 d. – mėnesio kulminacija: Jupiteris įžengia į Liūtą, pradėdamas naują metinį ciklą, o pilnatis Ožiaragyje užbaigia viską, kas įvyko birželį. Tai diena, kai daug kas paaiškėja, tačiau emocinė našta gali būti didelė.
Padidėjusios Rusijos agresijos ir eskalacijos laikotarpiai birželį
Birželio 4 d.
Padidėjusio chaoso, klaidų, provokacijų ir staigių sprendimų diena. Tokiais laikotarpiais dažnai padidėja destabilizuojančių veiksmų rizika.
Birželio 5–16 d.
Įtempčiausias ir nenuspėjamiausias mėnesio laikotarpis. Tai staigių pokyčių, netikėtų žingsnių, padidėjusio spaudimo ir bandymų eskaluoti situaciją metas. Šiuo laikotarpiu ypač tikėtini agresijos protrūkiai ir smurtiniai veiksmai.
Birželio 9–10 d.
Dvi padidėjusio griežtumo, spaudimo, konfliktų ir emocinių protrūkių dienos. Šie laikotarpiai dažnai sutampa su staigiais, agresyviais veiksmais.
Birželio 17–18 d.
Intervalas, susijęs su konfliktų eskalacija, bandymais daryti spaudimą, revanšistiniais impulsais ir jėgos veiksmais.
Birželio 21–26 d.
Nuovargio, dirglumo, klaidų vertinant situaciją ir priimant neteisingus sprendimus laikotarpis. Įtempto mėnesio fone tai gali lemti chaotiškus, impulsyvius ar destruktyvius veiksmus.
Birželio 28–30 d.
Staigus įvykių pagreitėjimas, impulsyvūs sprendimai ir bandymai demonstruoti jėgą.
Birželio 30 d.
Mėnesio kulminacija, kai įtempti procesai gali staigiausiai iškilti į paviršių.
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