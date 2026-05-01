Ši mėnulio fazė nebus eilinė: laukia vienas emociškai intensyviausių laikotarpių

Skorpiono energija visada siejama su transformacija, vidine tiesa ir jausmais, kurių negalima ignoruoti. Tokiomis dienomis viskas, kas paslėpta, stengiasi išeiti į paviršių, o tai, kas ilgai likę šešėlyje, tampa akivaizdu, aiškina astrologė ir „YouTube“ kanalo autorė Marina Skadi.
Pilnatis Skorpione gali paaštrinti vidines krizes. Ji tarsi apšviečia tas gyvenimo sritis, kuriose nebeįmanoma likti iliuzijose ar kompromisuose su savimi. Emocijos tampa intensyvesnės, reakcijos – gilesnės, o patirtys – ryškesnės. Tačiau čia nėra chaoso: Skorpionas turi savo išmintį. Jis išlaisvina nuo to, kas prarado savo galią, kad toje vietoje atsirastų kažkas tikresnio.
Mitologine prasme Skorpiono energija atkartoja požemio pasaulio ir jo valdovo Hado įvaizdį. Jis nėra tamsi figūra tradicine prasme, o gelmių sergėtojas, vedlys į tuos realybės sluoksnius, kur vyksta tikroji transformacija. Štai kodėl pilnatis šiame ženkle dažnai atneša ne tik įvykius, bet ir vidinius lūžio taškus, suvokimus, po kurių neįmanoma grįžti į ankstesnę būseną.
Šios gelmės fone Merkurijaus perėjimas į Jaučio ženklą gegužės 3 d. 5.57 val. tampa ypač reikšmingas. Po Skorpiono emocinio intensyvumo ateina energija, kuri padeda įsižeminti, nuraminti mintis ir atkurti stabilumo jausmą. Jei pilnatis kelia bangas, tai Merkurijus Jautyje padeda šioms bangoms nurimti, transformuodamas išgyventą patirtį į konkrečias išvadas ir sprendimus.
Merkurijus Jautyje keičia mūsų mąstymo būdą. Jis sulėtina procesus, bet padaro juos gilesnius ir praktiškesnius. Pradedame mąstyti ne abstrakčiai, o per realybės prizmę: kas iš tiesų vertinga, ką galima išsaugoti, o ką – paleisti. Žodžiai tampa svaresni, sprendimai – apgalvotesni, o idėjos – labiau orientuotos į rezultatus.
Po intensyvios pilnaties tai ypač svarbu. Nes bet kokie stiprūs emociniai išgyvenimai reikalauja integracijos, įprasminimo ir perėjimo iš jausmo į supratimą. Ir būtent Merkurijus Jautyje suteikia šią galimybę – neskubėti, nesiblaškyti, o palaipsniui kurti vidinį pagrindą.
Taigi perėjimas iš pilnaties Skorpione į Merkurijų Jautyje sukuria labai harmoningą dinamiką. Pirmiausia pasineriame į gelmes, susiduriame su tiesa, paleidžiame tai, kas nereikalinga, o tada grįžtame prie paprastumo, stabilumo ir aiškumo.
Tai judėjimas nuo vandens prie žemės, nuo emocijų prie formos, nuo vidinės krizės prie vidinio pagrindo. Ir čia slypi grožis: pirmiausia gyvenimas mums parodo, ką reikia transformuoti, o tada suteikia įrankius, kaip vietoj to sukurti kažką stipresnio ir tikresnio.
Pilnatis Skorpione visada atskleidžia tai, kas paprastai slypi po paviršiumi: vidines baimes, neišsakytus troškimus, įtampą, kurios ilgai nesiryžome pripažinti. Tai akimirka, kai emocijos tampa tankesnės, gilesnės, aštresnės, o intuicija – beveik neklystanti. Skorpiono pilnatis tarsi apšviečia pačias pažeidžiamiausias vietas, priversdama mus pamatyti tiesą apie save ir savo santykius, apie tai, kas reikalauja transformacijos, o kas – išsilaisvinimo. Tačiau šį kartą jos energija kitokia, nes šio emocinio pasinėrimo fone vyksta kitas svarbus procesas: Uranas ką tik įžengė į Dvynius, ir jo gaivus, lengvas impulsas pradeda keisti bendrą ritmą.
Prieš tai Urano perėjimas į Dvynius sukuria pojūtį, tarsi uždaroje patalpoje staiga būtų atverti langai: į erdvę įeina judėjimas, idėjos, naujos prasmės, ir net sunkios Skorpiono emocijos pradedamos suvokti kitaip. Ten, kur anksčiau buvo tik gylis ir įtampa, atsiranda galimybė pažvelgti į situaciją kitu kampu, rasti žodžių tam, kas anksčiau atrodė neišreiškiama, arba pamatyti išeitį ten, kur jos nebuvo. Uranas Dvyniuose atneša minčių lengvumą, gebėjimą analizuoti, atskirti ir struktūrizuoti ir tai padeda išgyventi Skorpiono pilnatį per sąmoningą atsinaujinimą.
Būtent šių energijų derinys šį momentą daro ypatingą: Skorpionas iškelia į paviršių tai, kas reikalauja sąžiningumo ir vidinės drąsos, o Uranas Dvyniuose siūlo naujus būdus suprasti, paaiškinti, permąstyti ir paleisti. Ši pilnatis gali tapti tašku, kai ne tik susiduriame su gyliu, bet ir randame kalbą jai išreikšti, kai transformacija nustoja būti chaotiška ir tampa prasminga, kai sunki patirtis turi galimybę virsti aiškumu. Tokiomis dienomis svarbu nebijoti savo jausmų, bet ir juose neištirpti – juk Urano vėjas jau pradėjo keisti minčių kryptį, atverdamas erdvę naujiems sprendimams, naujiems ryšiams ir naujiems vidiniams susitarimams.
Pilnatis Skorpione visada iškelia giliausias emocijas, sustiprina vidinius procesus ir išryškina tai, kas ilgai buvo palikta šešėlyje. Tačiau šį kartą jos įtampą ypač stipriai jaučia fiksuoto kryžiaus ženklai – Jaučiai, Liūtai, Skorpionai ir Vandeniai. Šie ženklai atsiduria pilnaties energetinės ašies centre, todėl aštriau suvokia bet kokius vidinius svyravimus, sprendimus, patirtis ar išorinius įvykius.
Jaučiams tai susidūrimas su permainų būtinybe, Liūtams – iššūkis įprastam kontrolės jausmui, Skorpionams – gili emocinė perdirba, o Vandeniams – poreikis peržiūrėti savo pozicijas ir ryšius. Pilnatis paliečia jų pagrindinius augimo taškus, priversdama juos pamatyti tai, kas jau seniai reikalavo dėmesio, ir žengti žingsnį atsinaujinimo link.
Pilnatis Skorpione atneša ne tik įtampą fiksuotiems ženklams, bet ir nuostabią harmoniją tiems, kurie geba pajusti gylį ir dirbti su vidinėmis būsenomis. Vėžiai, Mergelės, Ožiaragiai ir Žuvys šią akimirką išgyvena ypač švelniai: vandens ir žemės energija padeda jiems nesipriešinti procesui, o natūraliai į jį pasinerti.
Vėžiams tai emocinio apsivalymo ir intuityvių įžvalgų metas; Mergelėms – galimybė susitvarkyti savo jausmus ir pamatyti paslėptas detales; Ožiaragiams – galimybė sustiprinti vidines stiprybes ir atsikratyti nereikalingų; o Žuvims – įkvėpimo, subtilių įžvalgų ir dvasinio atsinaujinimo laikotarpis. Pilnatis atveria duris į gilesnį savęs supratimą, leisdama jiems ramiai, sąmoningai ir su vidinio palaikymo jausmu išgyventi transformaciją.
Pilnaties energija tęsis iki jaunaties gegužės 16 d. Jaučio ženkle.
