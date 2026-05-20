Šių Zodiako ženklų laukia lemtingi pokyčiai

Astrologai mano, kad dviem Zodiako ženklams, Uranui perėjus į kitą ženklą, prasidėjo visiškai naujas gyvenimo etapas. Netikėtų pokyčių planeta 2026 m. balandžio 26 d. paliko Jaučio ženklą ir įžengė į Dvynius, pradėdama didelių transformacijų laikotarpį, kuris, anot „YourTango“, tęsis iki 2033 m.
Specialistai pažymi, kad Urano energija Jaučio ženkle buvo nelengva, nes Jautis siekia stabilumo, o Uranas siejamas su staigiais pokyčiais ir nenuspėjamumu. Tačiau Dvyniuose, kurie laikomi lankstesniu ir prisitaikančiu ženklu, šios planetos įtaka atsiskleidžia daug harmoningiau. „CafeAstrology“ astrologai mano, kad artimiausi metai bus susiję su senų ribojimų griovimu bendravimo, idėjų ir informacijos mainų srityje. Anot jų, šis laikotarpis pareikalaus atviro mąstymo ir gebėjimo greitai prisitaikyti prie naujų aplinkybių.
Dvyniai
Kadangi Uranas įžengė į Dvynių ženklą, šio ženklo atstovai gali tikėtis ypač pastebimų pokyčių. Astrologė Elizabeth Brobeck mano, kad ateinančiais metais jų gyvenimas gali smarkiai pasikeisti. Kalbama tiek apie netikėtą karjeros pokytį, tiek apie neįprastų romantinių santykių atsiradimą ar visiškai naujus gyvenimo interesus.
Dvyniams šis laikotarpis bus gana teigiamas, nes jie paprastai lengvai priima pokyčius ir netgi jų trokšta. Ypač tai aktualu po neapibrėžtumo ir vidinės sumaišties laikotarpio, kurį daugelis galėjo patirti pastaruoju metu.
Iki 2033 metų pokyčiai gali paveikti praktiškai visas gyvenimo sritis. Astrologai pataria morališkai pasiruošti netikėtiems įvykiams ir naujoms galimybėms, nes Dvynių laukia savotiškas atsinaujinimas ir galimybė daug ką pradėti iš naujo.
Vandenis
Vandeniai praeityje galėjo jausti netikrumą dėl ateities tiek profesiniame, tiek asmeniniame gyvenime. Būtent šis neapibrėžtumas trukdė jiems judėti pirmyn taip greitai, kaip norėtųsi.
Tačiau dabar situacija pradeda keistis. Pasak E. Brobeck, Plutonas tęsia savo judėjimą Vandenio ženklu, o Uranas, su šiuo ženklu siejama planeta, įžengė į Dvynius, sukeldamas reikšmingas transformacijas.
Astrologas mano, kad ateinantys metai Vandeniams gali atverti naujų perspektyvų ir padėti jiems pasiekti palankesnę poziciją. Tai gali pasireikšti karjeros augimu, netikėtomis galimybėmis ar įvykiais, kurie galiausiai bus jiems naudingi.
Urano įtaka Dvyniams taip pat sustiprins bendravimą. Vandeniai gali pajusti potraukį veiklai, susijusiai su informacijos perdavimu: knygų rašymu, tinklalaidžių kūrimu, darbu žiniasklaidoje ar komunikacijos srityje.
Nors kai kurios idėjos dabar gali atrodyti pernelyg drąsios ar net nerealistiškos, astrologai įsitikinę, kad atkaklumas padės Vandeniams pasiekti reikšmingos sėkmės. Pasak E. Brobeck, Plutonas stiprins jų galimybes iki pat 2044 metų, padėdamas palaipsniui tapti geresne savo paties versija.
