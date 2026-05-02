Biologas paaiškino, kodėl 90 procentų žmonių yra dešiniarankiai

Pasak jo, vienos rankos pranašumas prieš kitą apibūdinamas moksliniu terminu „rankų lateralizacija“, ir ši savybė nėra būdinga tik žmonėms. Daugelis stuburinių, o taip pat ir kai kurie bestuburiai gyvūnai, turi individualius polinkius naudoti tam tikras galūnes.
Tačiau žmonės turi pranašumą visoje populiacijoje – beveik kiekvienoje visuomenėje apie 90 procentų žmonių yra dešiniarankiai. Kitose rūšyse šie polinkiai pasiskirsto maždaug po lygiai. Biologas iškėlė prielaidą, kad žmogaus evoliucijoje įvyko kažkas svarbaus, kas pakreipė visą populiaciją į vieną pusę.
Pirmosios užuominos gautos iš archeologinių radinių, aprašytų moksliniame tyrime. Anot S. Traverso, Olduvano akmeniniai įrankiai – seniausi žinomi instrumentai, datuojami maždaug 2,6 milijono metų – rodo, kad jų gamintojai daugiausia buvo dešiniarankiai:
Seniausi žinomi instrumentai, datuojami maždaug 2,6 milijono metų – rodo, kad jų gamintojai daugiausia buvo dešiniarankiai.
„Tai nepaprastas atradimas, nes tai reiškia, kad prieš atsirandant Homo sapiens, prieš visiškai išsivystant Homo erectus, hominidai jau demonstravo tą pačią tendenciją, kurią turime šiandien.“, - teigė biologas.
Anot mokslininko, duomenys apie neandertaliečius yra dar iškalbingesni. Įbrėžimai ant jų priekinių dantų, palikti akmeninių įrankių darbo metu, turi būdingą kryptį iš kairės į dešinę – lygiai tokią pačią, kokią daro dešiniarankis žmogus.
Be to, tokių pėdsakų aptikta net ant 6–8 metų vaikų dantų. Tai rodo, kad rankų dominavimas susiformuoja anksti ir turi tvirtą biologinį pagrindą.
Primatų smegenų evoliucijos tyrimai parodė, kad šios asimetrijos neuroninės prielaidos vystėsi jau dešimtis milijonų metų. Esminiai pokyčiai priekinės smegenų skilties ir smegenėlių sąveikoje atsirado maždaug prieš 30 milijonų metų žmogbeždžionių protėviuose, o dar vienas persitvarkymas įvyko maždaug prieš 10 milijonų metų. Iki Homo-Pan genties atsiradimo smegenys jau buvo pasirengusios šiai asimetrijai.
4 pagrindiniai paaiškinimai, kodėl beveik visi žmonės yra dešiniarankiai
S. Traversas pažymėjo, kad idėja, jog dešiniarankiškumas yra senovinis ir universalus, neatsako į pagrindinį klausimą: kodėl dešinė ranka? Jis pateikė keturias pagrindines hipotezes ir teigė, kad visos jos greičiausiai yra iš dalies teisingos.
1. Įrankių naudojimo hipotezė. Tikslūs veiksmai, tokie kaip akmens apdirbimas ar įrankių gamyba, reikalauja asimetrijos: viena ranka turi atlikti tikslų darbą, o kita – stabilizuoti. Evoliucija galėjo būti palanki tiems, kurie turėjo efektyvesnę koordinaciją, ir laikui bėgant dešiniarankiškumas tapo dominuojančiu.
2. Komunikacinių gestų hipotezė. Žmonėms kalbą daugiausia valdo kairysis smegenų pusrutulis, kuris kontroliuoja dešinę kūno pusę. Manoma, kad kalbos ir gestų raida sustiprino ryšį tarp kairiojo pusrutulio ir dešinės rankos.
3. Hierarchinių veiksmų hipotezė. Sudėtingiems, nuosekliems veiksmams – tokiems kaip maisto gaminimas, statyba ar ritualai – būtinas planavimas. Manoma, kad kairysis smegenų pusrutulis geriau susidoroja su tokia veiksmų organizacija, todėl dar labiau sustiprėja dešinės rankos vaidmuo.
4. Socialinis mokymasis. Žmonės daug ko išmoksta mėgdžiodami. Lengviau pakartoti veiksmus, kai mokytojas ir mokinys naudoja tą pačią ranką. Visuomenėje, kurioje dauguma žmonių yra dešiniarankiai, tai dar labiau sustiprina šią tendenciją.
S. Traverso nuomone, nė viena iš šių hipotezių nėra savarankiškai pakankama, tačiau kartu jos rodo, kad dešiniarankiškumas tapo biomechanikos, smegenų veiklos, kognityvinių procesų ir socialinių veiksnių derinio rezultatu.
Kairiarankiai ir ambidekstrai
Anot mokslininko jei kairiarankiškumas evoliucijos požiūriu būtų trūkumas, jis būtų visiškai išnykęs. Tačiau taip neatsitiko: maždaug dešimt procentų žmonių yra kairiarankiai, ir šis skaičius praktiškai nepakito tūkstantmečius.
Pasak biologo, labiausiai tikėtinas šio reiškinio paaiškinimas yra vadinamasis retumo efektas. Esą tiesioginės konkurencijos situacijose, pavyzdžiui, kovoje ar sporte, kairiarankiai įgyja pranašumą, nes dauguma žmonių yra įpratę prie dešiniarankių.
Kovoje ar sporte, kairiarankiai įgyja pranašumą, nes dauguma žmonių yra įpratę prie dešiniarankių.
Dar retesni yra ambidekstrai – žmonės, kurie vienodai gerai naudojasi abiem rankomis. S. Traversas pabrėžia, kad svarbu atskirti tikrąjį ambidekstrija nuo daugelio žmonių gebėjimo naudoti skirtingas rankas skirtingoms užduotims atlikti, o tai yra gana įprasta. Tikrų ambidekstrų rankos yra vienodai miklios, ir tai pasitaiko maždaug 0,1 procento žmonių, pažymėjo jis.
Mokslininkas paaiškino, kad tokių žmonių smegenų tyrimai rodo silpnesnę pusrutulių specializaciją, tačiau stipresnį jų tarpusavio ryšį. Tai reiškia, kad smegenys kompensuoja dominavimo stoką geresne pusrutulių komunikacija.
Tačiau, pasak S. Traverso, tai ne visada yra privalumas: kai kurie tyrimai parodė, kad vaikams ambidekstrams dažniau sunku mokytis ir susikaupti. Tai rodo, kad smegenų asimetrija paprastai yra privalumas, o ne trūkumas.
„Rankų dominavimas yra evoliucinės istorijos, kuri vystėsi per 30 milijonų metų, produktas. Jis įrašytas į jūsų genomą, jį formuoja pusrutulis, kuris taip pat suteikia jums kalbą, ir sustiprina kiekvienas dešiniarankis mokytojas, kuris kada nors jums ką nors parodė. Tai tiesiogine prasme vienas seniausių jūsų paveldėtų bruožų“, – teigė biologas.
UNIAN anksčiau rašė apie tai, kodėl SSRS laikais kairiarankiai buvo permokomi. Remiantis istoriniais šaltiniais, tokia praktika pradėta taikyti XIX amžiuje, kai kai kurie mokslininkai iškėlė hipotezę, jog kairiarankiai gali būti labiau linkę į demenciją. Vėliau paaiškėjo, kad tai netiesa, o pats permokymas sukeldavo neigiamų pasekmių.
Galiausiai tapo aišku, kodėl kairiarankių nereikėtų permokyti: vaikas, verčiamas rašyti kita ranka, patiria diskomfortą, ima nervintis, gali pradėti mikčioti.
Tokio požiūrio laikytasi ne tik SSRS – panaši praktika buvo paplitusi visame pasaulyje. Pagrindinis argumentas buvo tas, kad dešiniarankiams gyventi lengviau, nes dauguma buitinių prietaisų pritaikyti būtent jiems.
(be temos)