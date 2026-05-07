Eidamas 76-uosius mirė fizikas Algis Jurgis Kundrotas

Apie netektį ketvirtadienį pranešė mirusiojo dukra Monika Granja-Kundrotaitė.
„Profesorius Kundrotas visą savo profesinį gyvenimą paskyrė mokslui, tyrimams ir švietimui. Jis buvo viena gerbiamiausių Lietuvos akademinės bendruomenės asmenybių ir savo veikla reikšmingai prisidėjo prie puslaidininkių fizikos bei šiuolaikinių medžiagų tyrimų plėtros“, – rašoma pranešime.
„Jo netektis yra skaudi šeimai, draugams, kolegoms ir plačiajai mokslo bendruomenei. Jis palieka ne tik ryškų pėdsaką moksle ir švietime, bet ir žmogišką palikimą, kuris gyvuos žmonėse bei gamtoje“, – teigiama jame.
A. J. Kundrotas daugelį metų dirbo Vilniaus mokslo institucijose.
Už ilgametį mokslinį darbą ir indėlį į Lietuvos mokslą jis 2000 metais buvo apdovanotas Lietuvos mokslo premija.
A. J. Kundrotas taip pat aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime.
„Profesorius Kundrotas buvo tvirtų vertybių, išminties ir pagarbos išsilavinimui žmogus, – rašoma pranešime. – Jis tikėjo, kad kokybiškas išsilavinimas gali pakeisti žmonių gyvenimus, todėl savo profesiniu ir asmeniniu keliu padėjo daugeliui žmonių siekti mokslo ir profesinio augimo. Daugeliui studentų ir kolegų jis įkvėpė ne tik siekti žinių, bet ir vertinti sąžiningumą, atkaklumą bei atsakomybę.“
A. J. Kundrotas bus palaidotas savo gimtajame mieste Žemaičių Naumiestyje.
