Iš fantastikos – į realybę: viščiukai išsirito iš 3D spausdintuvu sukurtų kiaušinių

Dalase įsikūrusi bendrovė save pristato kaip organizaciją, siekiančią atkurti išnykusias rūšis. Tarp jos ambicijų – galimas tokių gyvūnų kaip Pietų salos moa, kadaise gyvenusio Naujojoje Zelandijoje ir išnykusio XIV amžiuje, sugrąžinimas.
Pasak kūrėjų, dirbtinis kiaušinis atrodo kaip nedidelis 3D spausdintuvu atspausdintas konteineris, kuriame vištos embrionas gali vystytis iki išsiritimo momento.
Pagrindinė naujovė – speciali silikoninė membrana konstrukcijos viduje. Ji užtikrina deguonies patekimą ir imituoja natūralias inkubacijos sąlygas, kaip įprastame kiaušinyje.
Bandymo metu mokslininkai atsargiai perkėlė biologinio kiaušinio turinį į dirbtinę sistemą, palikdami nedidelį langą embriono vystymuisi stebėti. Bendrovė teigia, kad ši technologija jau padėjo išauginti gyvybingus jauniklius.
„Colossal Biosciences“ tikina, kad sistema yra lengvai pritaikoma platesniam naudojimui ir ateityje galėtų būti naudojama išnykusioms paukščių rūšims atkurti, ypač moa, kuris galėjo siekti apie tris metrus aukščio.
Vis dėlto mokslininkai perspėja, kad iki realaus tokių rūšių atkūrimo dar labai toli. Tam reikėtų atkurti genetinį kodą iš senovinių DNR mėginių ir atlikti tūkstančius pakeitimų šiuolaikinių paukščių genome.
Dirbtinių inkubavimo sistemų idėja nėra visiškai nauja. Dar 1998 metais Japonijos tyrėjai sėkmingai išperino putpelių jauniklius naudodami panašias technologijas, o vėlesni eksperimentai patvirtino šio metodo galimybes, nors reikėjo papildomo deguonies tiekimo ir kartais pasitaikydavo embrionų vystymosi komplikacijų.
Mokslininkas Paulas Mozdyakas pažymėjo, kad ši technologija gali turėti didelį potencialą, tačiau tikrąjį jos poveikį bus galima įvertinti tik atlikus išsamius tyrimus.
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