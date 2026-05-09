Kinijoje robotai padeda policijai reguliuoti eismą

Pranešama, kad robotai oficialiai pradėjo tarnybą 2026 m. pradžioje, pasibaigus ilgam testavimo laikotarpiui. Jie naudojami eismui reguliuoti sankryžose, signalams vairuotojams perduoti ir priminimams apie kelių eismo taisykles pateikti.
Robotai dirba kartu su policijos pareigūnais ir daugiausia atlieka pasikartojančias užduotis, o ne tiesiogiai vykdo teisėsaugos funkcijas.
Pirmasis policijos robotas „Wuyou Intelligent Police Unit R001“ judrioje Uhu sankryžoje pasirodė 2026 m. sausį. Jis buvo pastatytas Zhongjiang prospekto ir Chizhu Mountain kelio sankryžoje. Robotas eismą reguliuoja iš mobilios platformos, rodo standartizuotus rankų signalus ir dėvi Kinijos kelių policijos uniformą.
Bendrovės teigimu, sistema integruota su vietiniais šviesoforais. Naudodami įmontuotus jutiklius, robotai gali aptikti pažeidimus ar neįprastą vairavimo elgesį.
Jie taip pat aprūpinti autonominio judėjimo sistemomis, HD stebėjimo įranga ir multimodalinės analizės technologijomis, todėl gali veikti triukšmingose bei intensyvaus eismo sankryžose.
Balandžio pabaigoje bendrovė surengė specialią 110 robotų perdavimo miesto policijai ceremoniją. Po jos robotai iš karto pradėjo dirbti Uhu gatvėse.
