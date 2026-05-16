Kodėl keleiviniai lėktuvai nepasiekia didesnio nei 950 km/val. greičio?

Apie tai praneša „Supercar Blondie“. Pastebėta, kad komercinių skrydžių greitis išlieka maždaug toks pat, koks buvo prieš 50 metų.
Žinoma, daugelis yra girdėję apie greitus lėktuvus, tokius kaip legendinis „Concorde“, kuris buvo vienintelis viršgarsinis keleivinis lėktuvas, arba palyginti naujas verslo lėktuvas „Global 8000“. Tačiau tiesa ta, kad viršgarsinis greitis dažnai nėra privalumas.
„Oro pasipriešinimas, dar žinomas kaip aerodinaminis pasipriešinimas, vaidina didžiulį vaidmenį komercinių orlaivių greičiui. Kuo greičiau skrenda lėktuvas, tuo didesnis pasipriešinimas – pavyzdžiui, padvigubinus lėktuvo greitį, jis padidėja keturis kartus. Tai savo ruožtu reikalauja žymiai padidinti degalų sąnaudas ir variklio galią. Visa tai paaiškinama fizikos dėsniais“, – rašė autorius.
Lėktuvui artėjant prie garso greičio, arba 1230 km/val. (750 mylių per valandą), priešais jį susidaro suslėgto oro siena. Kai lėktuvas „pramuša“ šią sieną, pasigirsta garsus triukšmas – kaip ir legendinio „Concorde“ atveju.
Tačiau tokie garsiniai sprogimai yra draudžiami daugumoje sausumos teritorijų, įskaitant Jungtines Valstijas. Tai viena iš priežasčių, kodėl komerciniai lėktuvai paprastai neviršija 80–85 proc. garso greičio.
Kita priežastis – pinigai. Didelis greitis paprastai naudojamas tik trumpai, siekiant sutaupyti degalų. Tokio masto versle kaip aviacija svarbus kiekvienas centas.
Kaip pavyzdį autorius pateikia jau minėto „Concorde“ istoriją. Lėktuvas buvo viršgarsinis, todėl sunaudojo milžiniškus kiekius degalų. Bilietai kainavo tūkstančius dolerių, o maršrutai buvo gana riboti. Dauguma žmonių tiesiog negalėjo sau leisti keliauti tokiu lėktuvu kaip „Concorde“.
Galiausiai jo eksploatavimas tapo finansiškai neperspektyvus, ir 2003 m. lėktuvas buvo išleistas į „pensiją“.
„Concorde“ lėktuvas – dangaus legendos istorija
„Concorde“ yra tikrai legendinis viršgarsinis keleivinis lėktuvas. Jis galėjo pasiekti maždaug 2150–2173 km/val. kreiserinį greitį – dvigubai didesnį nei garso greitis. Jo maksimalus greitis siekė 2 330 km/val. (2,2 Macho) daugiau nei 18 000 metrų aukštyje.
Jį kūrė ir gamino Jungtinė Karalystė ir Prancūzija. Pirmasis skrydis buvo atliktas 1969 m. kovo 2 d., o 1976 m. sausio 21 d. jis buvo pradėtas eksploatuoti. „Concorde“ skrydžius vykdė dvi oro linijos: „British Airways“ ir „Air France“, kiekviena turėjo septynis lėktuvus.
Prancūzų vežėjas galėjo gabenti iki 92 keleivių, o britų vežėjas – iki 100. Didžiausias leistinas keleivių skaičius buvo 128 žmonės.
Legendinio lėktuvo eros saulėlydis prasidėjo po 2000 metų siaubingos avarijos. „Air France“ lėktuvas, kildamas iš Šarlio de Golio oro uosto, nukrito ir užsidegė. Ši avarija nusinešė 113 žmonių gyvybių ir laikinai sustabdė šių lėktuvų eksploatavimą. Vėliau jie buvo vėl grąžinti į skrydžius, tačiau neilgam. Dėl išaugusių naftos kainų Jungtinė Karalystė ir Prancūzija atsisakė juos naudoti.
