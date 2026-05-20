Kuo gali baigtis ateivių įsiveržimas į Žemę?

Galima ateivių invazija žmonijai gali sukelti ne tik nežinomybės baimę, bet ir plataus masto politinius, ekonominius ir psichologinius sukrėtimus.
Šią nuomonę išsakė Harvardo universiteto profesorius Avi Loebas, vadovaujantis „Galileo“ projektui, skirtam ieškoti nežemiškų technologijų, praneša „Daily Mail“.
Mokslininko nuomone, pirmasis žmonijos susidūrimas su nežemiška civilizacija vargu ar bus panašus į populiarių filmų apie ateivius siužetus. A. Loebas mano, kad žmonės greičiausiai susidurs ne su gyvomis būtybėmis, o su dirbtinio intelekto valdomais technologiniais įrenginiais.
Profesorius tai sieja su didžiuliais atstumais tarp Žemės ir potencialiai tinkamų gyventi planetų. Pavyzdžiui, artimiausia žinoma tinkama gyventi planeta „Proxima Centauri b“ yra už 4,2 šviesmečio nuo Žemės. Todėl, pasak A. Loebo, daug realiau įsivaizduoti automatizuotų zondų, o ne biologinių gyvybės formų atvykimą.
Interviu „Daily Mail“ profesorius teigė, kad pats tokio objekto pasirodymas gali kelti „potencialią grėsmę visiems žemiečiams“. Jis perspėjo, kad žmonija gali susidurti su politiniu, ekonominiu ir dvasiniu chaosu. Visų pirma, mokslininkas neatmeta akcijų rinkos kracho galimybės dėl netikrumo dėl civilizacijos ateities.
A. Loebas pažymi, kad potencialios nežemiškos technologijos greičiausiai būtų gerokai pažangesnės nei žmonių technologijos. Tai, jo nuomone, galėtų būti psichologinis smūgis visuomenei.
„Aš į tai žiūrėčiau ne kaip į krizę, o veikiau kaip į suvokimą, kad kosmologiniu požiūriu nesame maisto grandinės viršūnėje“, – pažymėjo profesorius A. Loebas.
Kartu mokslininkas mano, kad tokia grėsmė gali turėti netikėtą poveikį – suvienyti žmoniją. Pasak jo, susidūrusios su nežinoma civilizacija, šalys gali pamiršti savo nesutarimus ir pradėti bendradarbiauti.
„Susidūrimas su nežemiškomis technologijomis galėtų suvienyti visus žmones Žemėje“, – pažymėjo A. Loebas. Jis šią situaciją palygino su nepažįstamojo pasirodymu prie durų, kur šeimos nariai laikinai pamiršta savo nesutarimus dėl bendros grėsmės.
Profesorius taip pat daro prielaidą, kad nežemiškos civilizacijos galėtų siųsti zondus į kitas žvaigždžių sistemas, kad ištirtų potencialiai tinkamas gyventi planetas. Kadangi Žemė turi atmosferą, skysto vandens ir yra savo žvaigždės gyvybei tinkamoje zonoje, ji galėtų būti įdomi nežemiškiems tyrinėtojams.
Tačiau A. Loebas neatmeta ir labiau nerimą keliančių scenarijų. Visų pirma, jis iškėlė prielaidą, kad senovės nežemiškos civilizacijos galėjo paveikti Žemės atmosferą. Mokslininkas užsiminė apie galimą ryšį tarp technologinės intervencijos ir Permo išnykimo, kuris įvyko maždaug prieš 252 milijonus metų. Tuomet, mokslininkų vertinimu, išnyko apie 96 proc. jūrų rūšių.
Nors dauguma mokslininkų šią katastrofą sieja su didelio masto ugnikalnių išsiveržimais ir šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, A. Loebas mano, kad alternatyvūs paaiškinimai taip pat nusipelno mokslinio tyrimo.
Profesorius pabrėžė, kad net ir neįprasčiausios hipotezės turėtų būti patikrintos taip pat kruopščiai, kaip ir bet kurios kitos mokslinės teorijos.
