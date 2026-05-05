Laikykitės: siaučia magnetinė audra

Kaip skelbia meteofor.lt, antradienio naktį buvo fiksuojama silpna ir vidutinė audra. Nuo vidurnakčio iki 3 val. nakties geomagnetinis aktyvumas siekė 6 balus, o iki 6 val. ryto – 5 balus. Šiek tiek atsikvėpti galima nuo 9 iki 12 val.
Po vidurdienio vėl prognozuojama silpna audra. Nuo 15 val. ji turėtų silpti.
Artimiausiomis dienomis prognozė yra palanki ir numatomas nedidelis geomagnetinis suaktyvėjimas.
Geomagnetinės audros yra Žemės magnetinio lauko sutrikimai, kuriuos sukelia Saulės žybsniai ir Saulės vėjo srovės. Šios audros gali paveikti tiek technologijas, tiek žmones.
5 balai jau laikomi riba, kai poveikį gali pajusti jautresnės sveikatos asmenys, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus, sergantys lėtinėmis ir kitomis ligomis.
Tokių audrų metu žmonės gali jausti apatiją, padidėjusį nerimą, dirglumą. Be to, gali padidėti polinkis į kraujo krešulių susidarymą, padidėti kraujospūdis, sutrikti miegas ir pasireikšti migrena, galvos skausmai.
Padidėjusio geomagnetinio aktyvumo laikotarpiu rekomenduojama:
Vengti pervargimo;
Palaikyti reguliarų miego režimą (7–9 valandos);
Gerti pakankamai vandens;
Sveikai maitintis;
Riboti kavos ir alkoholio vartojimą;
Vengti intensyvaus fizinio ir emocinio streso.
Naujausia orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad antradienį daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 20–25, vakariniuose rajonuose daug kur 14–19, pajūryje 10–13 laipsnių šilumos.
Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių, 3–8 m/s, dieną šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 5–10, šiaurės vakaruose kai kur 2–4 laipsniai šilumos, dieną 12–17, pietrytinėje dalyje 18–23 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną šiaurinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 6–11, šiaurės vakaruose kai kur 3–5 laipsniai šilumos, dieną 11–16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Gegužės 5 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 16 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 20–26 cm, stebimas Širvintoje ties Liukonimis ir Nemune ties Smalininkais. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 7–15, ežeruose – 7–16, Kuršių mariose – 11–12, Baltijos jūroje – 9–10 laipsnių šilumos.
