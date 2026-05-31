NASA palydovo viduje paslėpė žinutę tiems, kurie gyvens po milijonų metų

Pasak „SpaceDaily“, 1976 m. gegužės 4 d. NASA iš Vandenbergo oro pajėgų bazės Kalifornijoje paleido palydovą LAGEOS-1. Tai vienas paprasčiausių objektų, kada nors paleistų į orbitą. Maždaug 60 centimetrų skersmens sfera sveria apie 400 kilogramų ir neturi elektronikos, jutiklių, maitinimo šaltinio ar judančių dalių. Jo paskirtis – veikti kaip taikinys. Antžeminės stotys siunčia į jį lazerio impulsus ir matuoja laiką, per kurį šviesa atsispindi ir grįžta atgal.
Pirminiai skaičiavimai rodo, kad LAGEOS-1 orbitoje galėtų išbūti maždaug 8,4 milijono metų, kol atmosferos pasipriešinimas galiausiai privers jį nukristi.
Kas yra palydovo viduje
Carl Sagan, taip pat dirbęs prie „Voyager Golden Record“, sukūrė nedidelę maždaug 10 x 18 centimetrų dydžio nerūdijančio plieno plokštelę. Palydovo viduje buvo įdėtos dvi identiškos jos kopijos.
Plokštelė – ne tekstas, o schema, skirta suprasti žmonėms, kurie nekalba bendra kalba. Viršutinėje plokštelės dalyje pateiktas savotiškas žodynas: skaičiai nuo vieno iki dešimties dvejetaine sistema ir nedidelis Žemės, besisukančios aplink Saulę, piešinys, kuriame dvejetainis skaičius vienas žymi vieno apsisukimo trukmę – vienerius metus. Taip nustatomas matavimo vienetas, nuo kurio priklauso visa kita plokštelėje pateikta informacija.
Apatinėje plokštelės dalyje yra trys Žemės paviršiaus žemėlapiai, sudarantys pagrindinę pranešimo dalį.
Pirmajame žemėlapyje pavaizduoti maždaug prieš 268 milijonus metų egzistavę žemynai, sujungti į vieną superžemyną – Pangaea. Viduriniame žemėlapyje matomi žemynai tokie, kokie jie buvo 1976 m., kai palydovas buvo paleistas. Trečiajame žemėlapyje parodytos numatomos žemynų vietos po maždaug 8,4 milijono metų.
Ši trečioji data nėra atsitiktinė – tai apytikslė numatoma palydovo nukritimo data.
Trijų žemėlapių logika veikia tarsi laikrodis. Žemynai dreifuoja kelių centimetrų per metus greičiu. LAGEOS-1 radėjas galėtų palyginti plokštelėje pavaizduotas žemynų vietas su tuo metu egzistuojančiais žemynais ir apytiksliai nustatyti, kiek laiko praėjo.
Plokštelė nėra skirta ateiviams
LAGEOS-1 skrieja aplink Žemę ir vieną dieną į ją sugrįš. Plokštelė yra žinutė tiems, kurie tuo metu gyvens planetoje, nors nežinoma, kas jie bus.
Plokštelė nenumato, kad ją kas nors būtinai suras. Tačiau jei taip nutiktų, svarbiausia perduodama informacija būtų būdas suprasti, kada buvo sukurtas objektas, laikomas rankose.
Anksčiau astronomai, naudodami „James Webb Space Telescope“, sukūrė itin detalų vadinamojo „kosminio tinklo“ žemėlapį. Jame parodyta, kaip galaktikos jungėsi ir keitėsi per 13,7 milijardo metų.
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