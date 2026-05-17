Slaptas apokalipsės signalas: kaip paprasti žmonės gali sekti pasaulio pabaigą

Menininkas ir programuotojas Kyle'as MacDonaldas sukūrė sistemą, kuri realiuoju laiku analizuoja turtingiausių pasaulio žmonių skrydžius. Jei turtingieji masiškai bėgs į saugias zonas, paprasti žmonės gaus SMS pranešimą apie pavojų. Tai bandymas suteikti visuomenei galimybę išsigelbėti nelygybės pasaulyje apokalipsės atveju.
Apie tai praneša „The Washington Post“.
Pasaulio oligarchai turi neribotas lėšas, modernias slėptuves ir privačius lėktuvus. Todėl kyla klausimas: ar turtingieji gali žinoti ar gauti išankstinius įspėjimus apie galimą branduolinę apokalipsę? Tai yra Los Andžele gyvenančio menininko ir programuotojo K. MacDonaldo naujo projekto idėja. Jis sukūrė sistemą, vadinamą „Apocalypse Early Warning System“ („Apokalipsės ankstyvojo perspėjimo sistema“), kuri seka privačių lėktuvų judėjimą visame pasaulyje.
Pasak autoriaus, jei daugybė verslo klasės lėktuvų staiga pradėtų palikti megapolius, nugabendami savo turtingus savininkus į bunkerius ar atokius kurortus, tai galėtų būti nerimą keliantis signalas ir visiems kitiems.
„Noriu, kad žmonės juoktųsi. Tikiuosi, kad jie tai pamatys ir pajus tam tikrą humorą mūsų situacijoje – kad esame įstrigę kovoje tarp superturtingųjų ir darbininkų klasės. Ir atminkite: mes vis dar galime kažką padaryti. Mes nesame visiškai užgniaužti ir nepraradome vilties“, – sakė K. McDonaldas.
„Apokalipsės ankstyvojo perspėjimo sistema“ – kaip ji veikia
Sistema veikia remdamasi atvirais duomenimis apie oro skrydžius. Ji seka privačių ir užsakomųjų lėktuvų, kuriais dažnai naudojasi turtingiausi pasaulio žmonės, buvimo vietas ir sudaro vadinamąjį „istorinį nepaprastosios padėties lygį“. Algoritmas analizuoja orlaivių skaičių ore tam tikru momentu ir palygina šiuos rodiklius su įprastais duomenimis, tada nustato grėsmės lygį skalėje nuo 1 iki 5. Staigaus padidėjimo atveju sistema gali siųsti vartotojams įspėjimus SMS žinutėmis arba el. paštu.
Tokio „apokalipsės sekiklio“ idėja atspindi vis didėjantį atotrūkį tarp viduriniosios ir darbininkų klasės Jungtinėse Valstijose ir turtingųjų. Pasak Federalinės rezervo sistemos, 1 proc. turtingiausių amerikiečių kontroliuoja 31,9 proc. viso nacionalinio turto, o apatinei gyventojų pusei tenka vos 2,5 proc. Turtingiausias planetos žmogus – „SpaceX“, „Tesla“ ir „X“ savininkas Elonas Muskas – vien šiais metais padidino savo turtą daugiau nei 50 milijardų dolerių.
K. MacDonaldas įsitikinęs, kad jei milijardieriai gali gauti informacijos apie grėsmę anksčiau nei kiti, tai ir likusi visuomenės dalis, dėka atvirų duomenų, gali tai padaryti.
Turtuoliai ruošiasi pasaulio pabaigai
Tai, kad kai kurie itin turtingi žmonės aktyviai ruošiasi galimai pasaulio pabaigai, anksčiau aprašė rašytojas ir dokumentikos kūrėjas Douglasas Rushkoffas savo 2022 m. išleistoje knygoje „Survival of the Richest“ („Turtingiausiųjų išgyvenimas: technomilijardierių pabėgimo fantazijos“). Pasak jo, dauguma milijardierių nestato fantastinių bunkerių iš mokslinės fantastikos, nors yra ir pavienių atvejų. Dažniau jie stato saugias ir autonomines slėptuves esamuose dvaruose ar kompleksuose.
D. Rushkoffas, tyrinėjantis žmogaus autonomiją skaitmeniniame amžiuje, šią tendenciją laiko absurdiška ir yra įsitikinęs, kad apie ją reikia diskutuoti atvirai.
„Paklausiau milijardierių: „Kaip jūs mokėsite savo karinio jūrų laivyno specialiųjų pajėgų kariams už jūsų turto apsaugą, kai jūsų bitkoinas taps bevertis?“ – sakė jis.
Pasak dokumentinių filmų kūrėjo, toks sekiklis labiau linkęs sukelti paniką tarp milijardierių, nei iš tikrųjų signalizuoti apie pasaulio pabaigą. D. Rushkoffas taip pat bandė įtikinti kai kuriuos turtingus asmenis naudoti savo pinigus pasaulinėms krizėms išvengti, o ne tik pasiruošti pabėgimui.
Kaip kilo „apokalipsės sekiklio“ idėja?
K. MacDonaldas teigia, kad idėja sukurti ankstyvojo perspėjimo sistemą jam kilo paaštrėjus karui Irane, kai branduolinio konflikto rizika nebeatrodė fantazija. Jo teigimu, šis projektas tapo atsaku ne tik į asmeninį nerimą, bet ir į bendrą įtampą pasaulyje, kuriame naujienos vis dažniau susijusios su karais ir politinėmis krizėmis.
Daugelis ankstesnių K. McDonaldo darbų taip pat buvo susiję su stebėjimo ir kontrolės tema. Tarp jų – programa su veido atpažinimo technologija, skirta identifikuoti ICE – JAV Imigracijos ir muitinės policijos – agentus. Kitas menininko projektas beveik prieš 15 metų paskatino slaptosios tarnybos agentus atlikti jo namų kratą: tuomet K. McDonaldas įdiegė programą „Apple Inc.“ parduotuvės Niujorke kompiuteriuose, kuri fotografuodavo prie ekranų stovinčius žmones. O paskutinė jo paslauga prieš paleidus sekiklį „MyEpstein“ leidžia patikrinti, ar jūsų kontaktai yra „Epsteino bylose“.
Pats K. McDonaldas teigia, kad jį domina galimybė panaudoti stebėjimo įrankius prieš valdžioje esančius asmenis.
„Man įdomu kurti atsakomybės kultūrą ir formuoti suvokimą, kad negalima tiesiog daryti visko, kas šauna į galvą, vien dėl to, kad turi galią. Taip pat noriu, kad kiti žmonės jaustų: „Galbūt ir mes galime ką nors padaryti“, – aiškino menininkas.
Tuo pačiu metu sistema neatskleidžia konkrečių lėktuvų savininkų ar keleivių vardų, o K. McDonaldas pažymi, kad jis neketina skelbti niekieno asmeninių duomenų. Tuo pačiu metu pats skrydžių stebėjimo faktas, remiantis viešai prieinama informacija, labai erzina milijardierius, ypač E. Muską. 2022 m. „X“ savininkas užblokavo studento, sukūrusio botą jo lėktuvo maršrutui sekti, paskyrą.
Nuo sistemos paleidimo perspėjimo lygis niekada neviršijo 4 lygio. K. McDonaldas taip pat užprogramavo algoritmą taip, kad jis atsižvelgtų į šventes ir atostogų sezonus, siekiant išvengti klaidingų signalų.
„Mano pagrindinis tikslas – suteikti žmonėms savotišką „hakerio mąstymą“, kad jie galėtų stebėti įvykius aplink mus ir matyti modelius, o ne tik triukšmą“, – aiškino K. McDonaldas.
Jis juokauja, kad jei sistema aptiks tikrą apokaliptinę grėsmę, jis jau žino, ką pasakys vienam iš savo milijardierių draugų: „Aš liksiu su tavimi.“
Ir jei kada nors itin turtingi žmonės iš tiesų pradės masiškai palikti didžiuosius miestus, kiti žmonės galbūt turės bent šiek tiek laiko pasiruošti patys. Nors turtingiausi vis tiek liks keliais žingsniais priekyje.
Primenama, kad technologijų milijardieriai, tokie kaip Samas Altmanas, Markas Zuckerbergas ir Jeffas Bezosas, stato masyvius autonominius požeminius bunkerius galimų globalių katastrofų atvejui: karų, pandemijų ar klimato kolapso. Šios slėptuvės – ne šiaip rūsiai, o prabangūs autonominiai kompleksai su hidroponiniais ūkiais, oro filtravimo sistemomis, saulės energija ir net kino teatrais. Žurnalistai ir ekspertai tai laiko nerimą keliančiu ženklu: nors skaitmeninio pasaulio architektai formuoja mūsų ateitį, jie tuo pačiu metu aktyviai ruošiasi civilizacijos žlugimui, paversdami išlikimą nauju statuso simboliu.
Naujausi komentarai