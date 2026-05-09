Dienos valgiaraštis – be didelio vargo

Pasak „Iki“ kulinarijos šefės Jolitos Tamoševičienės, tai nereiškia, kad virtuvėje reikia praleisti pusę dienos. Kartais užtenka kelių gerų ingredientų, aiškaus plano ir vieno kito netikėto derinio, kad maistas džiugintų ir skoniu, ir išvaizda.
„Rinkitės receptus, kuriuos galima paruošti be didelio streso, dalį darbų atlikti iš anksto, o kai kuriuos – paversti smagia veikla visai šeimai. Į maisto ruošą drąsiai įtraukite ir vaikus: jie gali padėti plakti apkepo masę, plėšyti salotų lapus, dėlioti uogas ant deserto“, – primena J. Tamoševičienė.
Ji dalijasi ir keliais paprastais patarimais.
• Neperkraukite meniu – geriau keli, bet apgalvoti patiekalai.
• Derinkite lengvumą ir sotumą – po sočių pusryčių puikiai tiks gaivesni priešpiečiai ar pietūs.
• Naudokite sezoninius akcentus – uogas, žalumynus, traškias daržoves.
• Pagalvokite apie patiekimą – net paprastas patiekalas atrodo ypatingiau, jei papuoštas žolelėmis, uogomis ar patiektas gražiuose induose.
Kulinarė siūlo keturis receptus visai dienai – nuo nostalgiškų pusryčių iki gaivaus, pavasariško deserto.
Pusryčiams – purus varškės apkepas
500 g varškės,
3 kiaušinių,
100 g grietinės,
80 g cukraus,
1 pakelio vanilinio cukraus,
50 g manų kruopų,
50 g sviesto,
100 g razinų arba džiovintų spanguolių,
žiupsnelio druskos,
sviesto indui patepti.
Patiekti: uogų, uogienės, medaus, grietinės pasirinktinai.
Razinas užpilkite šiltu vandeniu ir palaikykite 10 minučių, tuomet nusausinkite.
Varškę pertrinkite šakute arba trumpai patrinkite trintuvu, kad masė būtų vientisesnė. Įmuškite kiaušinius, sudėkite grietinę, suberkite cukrų, vanilinį cukrų, ištirpintą sviestą, manų kruopas ir žiupsnelį druskos. Viską gerai išmaišykite. Galiausiai suberkite razinas. Masę sukrėskite į sviestu pateptą kepimo indą. Kepkite iki 180 °C įkaitintoje orkaitėje apie 40–45 minutes, kol viršus gražiai apskrus. Patiekite šiltą su grietine, uogomis, uogiene arba medumi.
Priešpiečiams – krevečių ir avokadų salotos
300 g nuluptų krevečių,
2 prinokusių avokadų,
1 romaninės salotos arba pakelio salotų mišinio,
150 g vynuoginių pomidorų,
1 agurko,
1 nedidelio raudonojo svogūno,
1 šaukšto alyvuogių aliejaus,
1 česnako skiltelės,
druskos,
pipirų.
Padažui:
3 šaukštų alyvuogių aliejaus,
1 citrinos sulčių,
1 šaukštelio medaus,
1 saujelės šviežių petražolių,
druskos,
pipirų.
Krevetes sumaišykite su aliejumi, smulkintu česnaku, druska, pipirais. Kepkite ant grilio arba gerai įkaitintoje keptuvėje po 1–2 minutes iš kiekvienos pusės, kol taps rausvos ir apskrus. Salotas suplėšykite, pomidorus perpjaukite per pusę, agurką supjaustykite griežinėliais, svogūną – plonais pusžiedžiais, avokadą – gabalėliais. Visus padažo ingredientus sumaišykite atskirame indelyje. Daržoves sudėkite į dubenį, ant viršaus paskirstykite krevetes, apšlakstykite padažu ir iškart patiekite. Jei norisi sotesnio varianto, šalia galima paskrudinti šviežios duonos.
Pietums – lašiša, kokios dar neragavote
600 g šviežios lašišos filė,
1 šaukšto alyvuogių aliejaus,
druskos,
pipirų,
0,5 citrinos sulčių.
Mangų salsai:
1 prinokusio mango,
1 nedidelio raudonojo svogūno,
100 g vynuoginių pomidorų,
1 mažos raudonos paprikos,
0,5 citrinos sulčių,
1 saujelės šviežių petražolių,
druskos,
jei mėgstate aštriau – truputis smulkintų aitriųjų paprikų.
Lašišą supjaustykite į keturias porcijas, apšlakstykite citrinų sultimis ir alyvuogių aliejumi, pagardinkite druska ir pipirais. Dėkite lašišą ant grilio oda žemyn ir kepkite apie 8–10 minučių, priklausomai nuo gabalėlių storio, kol žuvis lengvai sluoksniuosis ir bus iškepusi. Kol lašiša kepa, paruoškite salsą. Mangą, pomidorus, papriką ir svogūną supjaustykite mažais kubeliais. Sumaišykite su citrinų sultimis, smulkintomis šviežiomis žolelėmis, druska ir, jei norite, aitriosiomis paprikomis. Iškeptą lašišą patiekite su dideliu šaukštu mangų salsos. Šalia puikiai tiks ryžiai, kuskusas arba tiesiog žaliosios salotos.
Desertui – grilintos slyvos su vaniliniu varškės kremu
8 prinokusių, bet tvirtų slyvų,
1–2 šaukštų medaus,
1 šaukšto sviesto arba alyvuogių aliejaus,
žiupsnelio cinamono,
250 g varškės,
150 g graikiško jogurto arba grietinės,
2–3 šaukštų miltelinio cukraus arba medaus,
1 šaukštelio vanilinio cukraus arba kelių lašų vanilės ekstrakto.
Papuošti:
saujelės smulkintų pistacijų, migdolų ar kitų mėgstamų riešutų,
šviežių mėtų.
Slyvas perpjaukite pusiau ir išimkite kauliukus. Jas lengvai aptepkite sviestu arba alyvuogių aliejumi, apšlakstykite medumi ir pabarstykite trupučiu cinamono. Dėkite slyvas ant grilio grotelių arba į grilio keptuvę pjauta puse žemyn. Kepkite kelias minutes, kol suminkštės, lengvai karamelizuosis, bet dar išlaikys formą. Kol slyvos kepa, paruoškite kremą: varškę sumaišykite su graikišku jogurtu arba grietine, milteliniu cukrumi ir vanile. Išsukite iki purios, vientisos masės – galite ir trintuvu. Į lėkštes arba taures dėkite po šaukštą varškės kremo, ant viršaus išdėliokite šiltas grilintas slyvas. Pabarstykite smulkintais riešutais, jei norite – papildomai apšlakstykite medumi ir papuoškite šviežiomis mėtomis.
