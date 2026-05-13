Girtas turistas iš Estijos susimušė su drauge ir nusiaubė viešbučio kambarį

Apie tai praneša leidinys Rawai.com.
Incidentas įvyko gegužės 8-ąją dieną Pukete. 41-erių metų Uusaedas Mayklas su savo drauge apsistojo didžiausio Puketo salos miesto Patongo viešbutyje „Patong Canal Villa Hotel“.
Netrukus viešbučio personalas ėmė skųstis pora, nes vyras dažnai konfliktuodavo su sugyventine este ir trukdė personalui dirbti.
Įvykio dieną U. Mayklas prisigėrė, susimušė su mergina ir nusiaubė viešbučio kambarį. Viešbučio administracija iškvietė policiją. Pareigūnai sulaikė vyrą jo kambaryje, tačiau negalėjo apklausti, nes jis buvo labai girtas ir nesugebėjo rišliai kalbėti.
Turistą ir viešbučio darbuotojus pristatė į policijos nuovadą apklausai. Turistas, suniokojęs kambarį, privalės atlyginti nuostolius už sugadintus daiktus.
