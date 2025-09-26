Jaunikio giminaičiai dėl kraičio uždarė nuotaką kambaryje su nuodinga gyvate

Keistas incidentas įvyko Indijos mieste Kanpure. Apie tai praneša „India Today“.
Po poros vestuvių jaunikio giminaičiai iš nuotakos šeimos pareikalavo papildomo kraičio. Kai 25-erių metų merginos artimieji nesutiko su reikalavimu, jie nuotaką uždarė kambaryje ir įleido į jį nuodingą gyvatę.
Reptilija įkando nuotakai. Merginai pasidarė bloga, tačiau jaunikio giminaičiai į tai nekreipė dėmesio ir atsisakė jai padėti.
Nuotaką išgabeno į ligoninę tik tada, kai įsikišo jos sesuo.
Policija dėl šio įvykio iškėlė bylą net septyniems žmonėms. Tarp jų yra anyta bei jaunosios vyro brolis.
Incidentas įvyko rugsėjo 18 dieną rajone, kuriame tradiciniai ginčai dėl kraičio išlieka nemaža problema, nepaisant to, kad oficialiai tokia praktika uždrausta.
