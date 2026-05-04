Lėktuve keleivė sukėlė tikrą chaosą: skrydį išgelbėjo 8-mečio poelgis

„Jet2“ lėktuvas iš Izmiro į Mančesterį skrido balandžio 25 d.
Lėktuvas tądien turėjo išskristi 20 val., tačiau skrydis buvo atidėtas 50 minučių, rašo „The Mirror“.
Kaip „Manchester Evening News“ pasakojo keleivis Johnas, neramumai prasidėjo praėjus maždaug 30 minučių po skrydžio pradžios. Pasak jo, viena moteris gėrė savo alkoholį, kurį lėktuvo įgulai teko konfiskuoti.
„Ji tiesiog pratrūko juos įžeidinėti“, – sakė jis. Savo ruožtu įgulos nariai perspėjo moterį, kad lėktuvą teks nuleisti, jei ji nenusiramins.
Tada pagalbos ranką netikėtai ištiesė kitas keleivis – 42-ejų Jamesas. Jis paklausė, ar galėtų pasikalbėti su moterimi, tad keleivė buvo persodinta šalia jo.
„Jis jos klausėsi, kalbėjosi su ja, visiškai kontroliavo visą situaciją“, – pasakojo Johnas.
Pats skrydžio herojus primygtinai tvirtino, kad visos pagyros turi būti skirtos jo sūnui. Jis ir 8-erių Phoenixas keliavo namo, nutraukę atostogas dėl šeimos nelaimės.
„Aš ne didvyris. Tai buvo mano sūnus. Jis susitvarkė su situacija taip, kad ją nuramino. Ji keikėsi ir vadino juos visokiausiais vardais“, – pasakojo Jamesas.
Vyras teigė, kad lėktuvo įgula jau ruošėsi pranešti apie incidentą pilotui, kad šis nukreiptų lėktuvą. Tuomet jis ir paprašė tvarką trikdančią keleivę persodinti šalia jo.
„Mano sūnus perėmė vairą. Jis buvo fantastiškas. Jis jai sakė: „Nerėkite, nesikeikite... Ką veikia jūsų vaikai?“ – sūnaus poelgį gyrė tėvas.
Berniukas ne tik klausinėjo apie jos šeimą, bet ir pasakojo moteriai apie futbolą, dainavo.
Tėvo ir sūnaus dėka lėktuvas sėkmingai nusileido Mančesteryje.
Jiems išlipus iš lėktuvo, pilotas paspaudė jiems ranką.
Jamesas teigė, kad jo sūnus po skrydžio vylėsi, jog moteriai viskas gerai.
„Manau, kad svarbiausias veiksnys buvo Phoenixas. Jei kas nors ir yra didvyris, tai jis“, – pridūrė tėvas.
Policija patvirtino, kad į įvykio vietą atvyko pareigūnai, tačiau apie jokį incidentą nepranešta.
Anot BBC, „Jet2“ tėvui ir sūnui padovanojo nemokamų skrydžių kuponų dėkojo jiems už gerumą.
