Moteris slapta įrašė savo sužadėtinio prisipažinimą dėl žmogžudystės

Apie tai rašo „Led Bible“.
Siaubingos istorijos detalės
Pasak Caroline, po jų sužadėtuvių jos sužadėtinis Alexanderis „Sandy“ McKellaras sukrėtė ją siaubingu prisipažinimu. Vyras papasakojo, kad būdamas apsvaigęs nuo alkoholio partrenkė dviratininką, o vėliau kartu su savo dvyniu broliu paslėpė kūną.
Moteris susisiekė su policija, tačiau nusprendė likti su savo sužadėtiniu, kad padėtų tyrimui rinkti įrodymus. Keletą metų ji slapta įrašinėjo jų pokalbius, tikėdamasi išgauti prisipažinimą.
Filme naudojami tikri C. Muirhead padaryti garso įrašai. Viename iš jų A. McKellaras iš esmės pripažįsta savo kaltę sakydamas: „Tai buvo arba mano gyvenimas, arba jo.“
Tačiau vienas iš įrašų vos nesibaigė tragedija. Caroline prisimena, kad pokalbio metu vyras staiga ėmė artintis prie nešiojamojo kompiuterio, kuriame veikė įrašymo įrenginys. Būtent tuo metu kurjeris pristatė jos „Deliveroo“ užsakymą. Ji greitai paprašė A. McKellaro išeiti pasiimti maisto, taip išvengdama demaskavimo.
Dokumentiniame filme Caroline taip pat kritikavo Škotijos policijos veiksmus. Ji teigė, kad iš esmės buvo palikta viena pavojingoje situacijoje ir negavo jokios psichologinės pagalbos.
„Jie aiškiai nepasakė, kad turėčiau tai įrašyti, bet vis užsiminė, kad tai būtų labai naudinga bylai“, – sakė ji.
A. McKellaras ir jo brolis buvo suimti 2020 m. Vėliau teismas pripažino vyrą kaltu dėl netyčinės žmogžudystės ir pasikėsinimo trukdyti teisingumui. 2023 m. jam buvo skirta 12 metų laisvės atėmimo bausmė.
