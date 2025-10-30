 Neįprasta – marinuotuose agurkuose rasta paracetamolio

2025-10-30 05:00
Martas Kalendra (LNK)

Slovėnijos Maisto saugos specialistai, patikrinę iš Indijos įvežtų marinuotų agurkų, aptiko paracetamolio – apie 30 miligramų kilogramui.

Anot farmacininko Lobra Žiberna, žmogus, norėdamas suvartoti vidutinę tabletę, kurioje yra 500 miligramų paracetamolio, turėtų suvalgyti 17 kilogramų tokių agurkų. Didžiausia suvartojamo paracetamolio paros dozė – 4 tūkstančiai miligramų.

„Nėra jokios priežasties, kodėl paracetamolis turėtų būti naudojamas maisto pramonėje. Tai tikrai yra rimtas taisyklių pažeidimas“, – aiškino farmacininkas.

Nustačius, kad marinuotuose agurkuose, kurie pasiekė parduotuvių lentynas iš kito Indijos tiekėjo, taip pat yra paracetamolio, buvo suskubta pašalinti šią produktų partiją.

„Nustatėme, kad paracetamolio koncentracija buvo 4,2 miligramo“, – sakė Maisto saugos administracijos vadovė Nadja Škrk.

Maisto saugos specialistai nustatinėja, ar tokia šio gamintojo praktika yra įprasta.

