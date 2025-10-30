Neįprasta – marinuotuose agurkuose rasta paracetamolio

Anot farmacininko Lobra Žiberna, žmogus, norėdamas suvartoti vidutinę tabletę, kurioje yra 500 miligramų paracetamolio, turėtų suvalgyti 17 kilogramų tokių agurkų. Didžiausia suvartojamo paracetamolio paros dozė – 4 tūkstančiai miligramų.
„Nėra jokios priežasties, kodėl paracetamolis turėtų būti naudojamas maisto pramonėje. Tai tikrai yra rimtas taisyklių pažeidimas“, – aiškino farmacininkas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Nustačius, kad marinuotuose agurkuose, kurie pasiekė parduotuvių lentynas iš kito Indijos tiekėjo, taip pat yra paracetamolio, buvo suskubta pašalinti šią produktų partiją.
„Nustatėme, kad paracetamolio koncentracija buvo 4,2 miligramo“, – sakė Maisto saugos administracijos vadovė Nadja Škrk.
Maisto saugos specialistai nustatinėja, ar tokia šio gamintojo praktika yra įprasta.
