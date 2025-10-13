Neregiu apsimetęs italas per 50 metų gavo daugiau nei milijoną eurų išmokų

70 metų vyras neseniai buvo pričiuptas dirbantis sode su pavojinga įranga ir vienas apsiperkantis turguje savo gimtajame mieste netoli Vičencos, pranešė policija.
Jam pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo sunkinančiomis aplinkybėmis.
Neregiu apsimetęs vyras per daugiau nei 50 metų gavo daugiau nei milijono eurų vertės neįgalumo išmokas, pirmadienį pranešė Italijos policija.
