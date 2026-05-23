 Pagyvenusi krikščioniškos mokyklos darbuotoja nuteista 12 metų kalėjimo už seksą su moksleiviu

2026-05-23 01:00
Parengta pagal užsienio spaudą

Džordžijos valstijoje (JAV) gyvenančią 61-erių metų Sherri Delle Mauldin nuteisė dvylikai metų kalėjimo už seksualinius santykius su paaugliu.

Apie tai praneša WXIA. 

Sh. D. Mauldin buvo privačios krikščioniškos mokyklos „Nathanael Greene Academy“ darbuotoja. Ši mokykla yra nedideliame Siloamo mieste.

2022-ųjų metų sausio pradžioje moteris suvedžiojo penkiolikmetį moksleivį ir reguliariai su juo užsiiminėjo seksu iki tų metų gruodžio 23 dienos. 

Nukentėjusysis pareiškė, kad tai vykdavo tiek mokykloje, tiek už jos ribų.

Tyrimas dėl pagyvenusios mokytojos elgesio prasidėjo 2024-ųjų metų birželio mėnesį. Po tyrimo buvo suimta dar viena mokytoja – Bonnie Elizabeth Brown. Tyrėjų duomenimis, ji prievartaudavo tą patį moksleivį.

B. E. Brown byla dar nėra baigta, todėl nežinia, kokio nuosprendžio sulauks ši mokytoja.

Anksčiau buvo pranešta apie dar vieną „pasižymėjusią“ mokytoją iš Džordžijos valstijos, kuri iš pradžių moksleivį išprievartavo sandėliuke, o vėliau – automobilyje.

