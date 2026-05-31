Pasaulis neteko žado: Kinijoje iškilo milžiniškas horizontalus dangoraižis

Pastatas buvo pastatytas vienoje tankiausiai apgyvendintų Čongčingo vietovių – Jangdzės ir Dzialingo upių santakoje.
Nors „oro tiltų“ tarp dangoraižių koncepcija jau buvo panaudota anksčiau, pavyzdžiui, Singapūro „Marina Bay Sands“ ar Pekino „Link Hybrid“ komplekse, „The Crystal“ savo mastu gerokai lenkia ankstesnius projektus.
Projektą užbaigė Azijos plėtros bendrovė „CapitaLand“. Numatoma statybos kaina siekė maždaug 1,1 mlrd. dolerių.
Pastato išorinei apdailai buvo panaudota maždaug 3 tūkst. stiklo plokščių ir apie 5 tūkst. aliuminio elementų.
Pats horizontalus dangoraižis susideda iš septynių didelių sekcijų. Kai kurios konstrukcijos buvo surinktos ant žemės, o vėliau hidrauliškai pakeltos į 250 metrų aukštį galutiniam montavimui.
„The Crystal“ plieninis rėmas sveria maždaug 12 tūkst. tonų – beveik tiek pat, kiek Eifelio bokštas.
Be architektūrinio unikalumo, „The Crystal“ taip pat tarnauja kaip gyvenamoji ir pramogų erdvė. Viduje yra restoranų, barų, privatus klubas, sodai ant stogo ir du baseinai su begalybės efektu.
Vienas pagrindinių turistinių objektų yra „Exploration Deck“ – 1500 kvadratinių metrų ploto apžvalgos aikštelė stiklinėmis grindimis, iš kurios atsiveria panoraminiai miesto vaizdai.
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