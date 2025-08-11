 Receptų sergėtojai: picerija ima papildomą mokestį, jei klientas atsisako pomidorų

Receptų sergėtojai: picerija ima papildomą mokestį, jei klientas atsisako pomidorų

2025-08-11 15:09
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Norite picos be pomidorų? Tai jums papildomai kainuos 1,50 eurų.

Receptų sergėtojai: picerija ima papildomą mokestį, jei klientas atsisako pomidorų
Receptų sergėtojai: picerija ima papildomą mokestį, jei klientas atsisako pomidorų / Pixabay nuotr.

Viena picerija Italijoje sulaukė didelės kritikos už tai, kad reikalauja papildomo mokesčio, jei klientas atsisako minėto ingrediento.

Šį atvejį paviešino žinoma plaukikė Elena Di Liddo. Picą „Tricolore“ užsisakiusi sportininkė sulaukė sąskaitos, į kurią buvo įtraukta ne tik meniu nurodyta picos kaina – 14 eurų,  bet ir papildoma 1,50 euro suma su prierašu „no pomodorini“ (be pomidorų). Be to, E. Di Liddo dar 1,50 euro teko primokėti už tai, kad paprašė picos be laktozės.

31–erių olimpietė sąskaitą paviešino savo instagramo paskyroje. Kartu ji parašė: „Tikrai liūdna ir kartais net gėdinga mokėti 1,50 euro už tai, ko net neužsisakiau“. Šis atvejis sudomino ir daugybę Italijos laikraščių. Picerija kol kas komentaro nepateikė.

Šiame straipsnyje:
Italija
pica be pomidorų

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų