Skaudi nelaimė: arbūzas pražudė sutuoktinius ir jų dukras

Apie skaudžią nelaimę Indijoje praneša leidinys „The Times of India“.
Balandžio 26 dieną Abdullach Dodek, jo žmona Nasreen, jų dukterys Ayesha ir Zaineb iš Mumbajaus miesto pavakarieniavo kartu su giminaičiais. Apie 1 val. nakties visi keturi suvalgė arbūzą, kurį buvo nusipirkę turguje.
Ankstų rytą visa šeima pajuto sunkius apsinuodijimo maistu simptomus. Kiti kartu vakarieniavę giminaičiai jautėsi gerai.
Sutuoktinius ir jų dukras skubiai išvežė į ligoninę. Tačiau gydytojai jiems padėti nebegalėjo. Medikai pareiškė, kad net sugedusio arbūzo valgymas negalėjo sukelti tokio apsinuodijimo.
Gastroenterologas Akashas Shukla teigė, kad tam tikrų grupių žmonėms aštrią reakciją gali sukelti kai kurie vaisiai ir daržovės, tačiau arbūzai į šį sąrašą nepatenka.
Kol kas tyrėjai įvykį priskiria prie nelaimingų atsitikimų, tačiau laukia teismo medicinos ekspertų išvadų.
Naujausi komentarai