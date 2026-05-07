Per skrydį lėktuvo keleivis užpuolė ekipažo narį ir pabandė įsiveržti į pilotų kabiną

Tai atsitiko JAV, o apie įvykį praneša „NBC News“.
Incidentas įvyko gegužės 2-ąją lėktuve, atskridusiame iš Dominikos Respublikos į Naująjį Džersį. 48-erių metų vyras, kurio pavardė neskelbiama, buvo sulaikytas ir pristatytas į ligoninę psichiatrinei ekspertizei.
Policija apie įvykį detaliau nepranešė. Tačiau dispečerių pokalbiuose užfiksuotas avarinės tarnybos iškvietimas į Niuarko Liberty oro uostą.
„Vyras ką tik užpuolė vieną iš palydovų ir bandė atidaryti priekines lėktuvo duris“, – įraše girdisi piloto žodžiai.
Oro linijų bendrovės atstovai patvirtino, kad policijos pareigūnai padėjo sureguliuoti situaciją, iškilusią dėl nedrausmingo keleivio. Jie padėkojo ekipažui už pastangas apsaugoti kitus keleivius.
JAV civilinės aviacijos federalinė tarnyba pareiškė, kad atliks tyrimą.
