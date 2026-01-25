 Vagis įsibrovė į namus, sušveitė kiaulieną ir pamiršo savo dokumentus

Parengta pagal užsienio spaudą

Vagis naktį įsibrovė į namus, kad galėtų pavalgyti. Daugiau jam nieko nereikėjo.

Vagis įsibrovė į namus, sušveitė kiaulieną ir pamiršo savo dokumentus / Asociatyvi Reuters nuotr.

Tai atsitiko JAV, o apie keistą įvykį pranešė televizijos kanalas KY3.

Incidentas įvyko Springfildo mieste. Namo savininkė, prabudusi gruodžio 31-osios rytą, pastebėjo praviras galines duris ir tuščią lėkštę ant stalo. 

Atidariusi šaldytuvą, ji suprato, kad nekviestas nakties svečias pasivaišino kiauliena, kuri buvo šaldytuve. Įsibrovėlis daugiau nieko nepaėmė.

Nusikaltėlį pavyko nustatyti, nes jis namo verandoje paliko krepšį, o jame buvo vyro dokumentai. Keista, kad vagis juos pamiršo. Paaiškėjo, kad įsibrovėlis – Joshas Peacockas.

Vyras buvo sulaikytas. Jis apkaltintas vagyste su įsilaužimu. Teigiama, kad įvykdytos vagystės motyvai nėra žinomi.

