Vedęs verslininkas lėktuve bandė išprievartauti penkiolikmetę merginą

Incidentas įvyko dar kovo mėnesį. Penkiolikmetės merginos kaimynu lėktuve buvo 44-erių metų vedęs verslininkas iš Indijos. Prieš devynias valandas trunkančią kelionę jiedu truputį pasikalbėjo, o netrukus mergina užmigo.
Jos kaimynas norėjo keleivę išprievartauti tiesiog skrydžio metu, todėl merginą apkabino bei pradėjo prie jos glaustis. Nepilnametė dėl patirto šoko negalėjo net pajudėti.
Vyrą suėmė iš karto, kai tik lėktuvas nusileido Ciuricho oro uoste. Verslininkas pripažino savo kaltę. Jis pareiškė, kad suprato, jog mergina jauna ir nesuteikė galimybės jam taip elgtis.
Teismas Indijos verslininkui skyrė lygtinę pusantrų metų laisvės atėmimo bausmę. Be to, vyrui penkerius metus uždrausta įvažiuoti į Šveicariją.
Taip pat jam negalima dirbti darbo, susijusio su nepilnamečiais.
Apie tai rašo laikraštis „Daily Mail".
