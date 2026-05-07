Iš Kauno policijos – svarbi informacija vairuotojams

Prevencinė priemonė vyks gegužės 9 d., šeštadienį, nuo 13 iki 17 val. Kaune, Tunelio g. esančioje Dainų slėnio aikštelėje. Jos metu pažeidimai nebus fiksuojami, o baudos nebus skiriamos.
Pavasarį į gatves sugrįžus motociklams bei kitoms transporto priemonėms, policija sulaukia vis daugiau gyventojų nusiskundimų dėl pernelyg didelio transporto priemonių keliamo triukšmo. Ši problema tampa itin aktuali ir jautri tiek miesto gyventojams, tiek eismo dalyviams, todėl svarbu ieškoti sprendimų ne tik taikant kontrolės priemones, bet ir skatinant vairuotojų sąmoningumą.
Kviečiame vairuotojus atvykti ir pasitikrinti, ar jų transporto priemonė atitinka nustatytus techninius reikalavimus.
„Transporto priemonių keliamas triukšmas – opi problema, kuri tiesiogiai veikia gyventojų poilsį ir gyvenimo kokybę. Šia prevencine priemone siekiame ne bausti, o atkreipti vairuotojų dėmesį į jų transporto priemonės techninę būklę bei paskatinti atsakingą elgesį keliuose. Kviečiame vairuotojus atvykti ir pasitikrinti, ar jų transporto priemonė atitinka nustatytus techninius reikalavimus“, – sako Kauno apskr. VPK Kelių policijos skyriaus viršininkas Vigintas Lukošius.
Prevencinės priemonės metu policijos pareigūnai, pasitelkę specialius triukšmo matuoklius, nustatys, ar transporto priemonės neviršija leistino triukšmo lygio. Bus tikrinami ne tik motociklai, bet ir automobiliai.
Kauno apskr. VPK Kelių policijos skyriaus 1-ojo poskyrio viršininkas Povilas Maila pažymi, kad tokia iniciatyva jau tapo tradicine ir kasmet sulaukia vis didesnio vairuotojų susidomėjimo.
„Kasmet matome augantį vairuotojų sąmoningumą ir supratimą, kad transporto priemonių keliamas triukšmas yra problema, aktuali visai bendruomenei. Ši prevencinė priemonė suteikia galimybę vairuotojams įvertinti savo transporto priemonės būklę ir prisidėti prie ramesnės bei saugesnės aplinkos kūrimo“, – teigia P. Maila.
Kauno apskrities policija kviečia vairuotojus pasinaudoti galimybe pasitikrinti savo transporto priemonės triukšmo lygį bei prisidėti prie atsakingos ir pagarbios eismo kultūros kūrimo.
