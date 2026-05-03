Kauno rajone baigti pagrindiniai avarijos likvidavimo darbai: atnaujintas traukinių eismas

Kaip rašė BNS, šeštadienį prieš vidurnaktį nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai.
Įvykio vietoje Jiesioje jau baigti pagrindiniai avarijos likvidavimo darbai – keleivinių ir krovininių traukinių eismas atstatytas.
LTG grupės duomenimis, dėl įvykio buvo paveikti 22 keleivinių traukinių reisai Kaunas–Kybartai–Kaunas, Kaunas–Marijampolė–Kaunas, Vilnius–Mockava–Vilnius. Jais iš viso keliavo daugiau nei 800 keleivių.
Keturių paveiktų keleivinių traukinių eismas vykdytas keleivius dalį maršruto vežant autobusais. Dar aštuoni traukiniai, pasak vežėjo, vyks atstatytu keliu su nežymiais vėlavimais.
Šalinant įvykio padarinius Lietuvoje taip pat buvo sustabdytas tranzitinių traukinių eismas, priimtas sprendimas grąžinti juos į pradines išvykimo stotis. Likvidavus avarijos padarinius, tranzitinis eismas atnaujintas.
Šiuo metu dėl abiejų įvykių Vingytėje ir Gudžiūnuose, Kėdainių rajone, sudaryta LTG tyrimo grupė, kuriai pavesta išsiaiškinti incidentų priežastis.
Kaip rašė BNS, penktadienį Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai.
Dėl avarijos buvo sutrikęs 23 keleivinių traukinių eismas maršrutais Vilnius–Klaipėda–Vilnius, Vilnius–Šiauliai–Vilnius, Kaunas–Šiauliai–Kaunas ir Vilnius–Ryga–Valga, sutrikimai paveikė apie 3,8 tūkst. keleivių.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas įvykio vietoje Kauno rajone sekmadienį žurnalistams sakė, kad abu incidentai greičiausiai nesusiję su sabotažu, tačiau į visus klausimus atsakys „giluminiai“ tyrimai. Jų išvadų ministerija tikisi per mėnesį–du.
LTG generalinio direktoriaus pareigas laikinai einantis Arūnas Rumskas teigė, kad dviem avarijoms įvykus per trumpą laiko tarpą, įmonė tirs ir tas versijas, kurias kitu atveju būtų vertinusi kaip mažiausiai tikėtinas.
Įvykio vietą Kauno rajone A. Rumskas vadino pakankamai sudėtingu mazgu su daug iešmų, kur susikerta 1435 mm europinės vėžės ir plačiosios 1520 mm vėžės bėgiai. Traukinys nuriedėjo nuo europinės vėžės.
Daugiau nei 20-ies vagonų sąstatas gabeno vilkikų priekabas, medieną, metanolį, kitus neįvardytus krovinius. Nuriedėję vagonai turėjo būti iškrauti Duisburge, Vokietijoje. LTG duomenimis, traukinio mašinistas nenukentėjo, pavojingos medžiagos į aplinką nepateko.
(be temos)