Kauno viešajame transporte – daugiau galimybių keliauti su šunimis

Nuo 2026 m. birželio 1 d. įsigalios reikšmingas pokytis – taisyklėse išplėsta formuluotė, kuri iki šiol buvo taikoma tik akliesiems ir šunims vedliams. Naujoji redakcija aiškiai apims visus asmenis su negalia, kuriems pagalbą teikia šuo pagalbininkas.
Kelionės su šunimis pagalbininkais
Pagal atnaujintas taisykles, asmuo su negalia turi teisę važiuoti Kauno viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei turi šuns pagalbininko statusą patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją.
Tokia pati teisė suteikiama ir šuns pagalbininko rengėjui, kuris praktinio rengimo metu keliauja su šunimi mokiniu – būtina turėti šuns pagalbininko mokinio statusą patvirtinantį dokumentą.
Šiais atvejais galioja aiškios sąlygos: šuo negali užimti sėdimos vietos, jam taip pat netaikomi bendrieji gyvūnų vežimo apribojimai.
Minėtas pakeitimas reikšmingas tuo, kad miestas pereina nuo siauresnio reglamentavimo prie labiau įtraukios sistemos, užtikrinančios didesnį judėjimo savarankiškumą įvairias negalias turintiems keleiviams.
Kelionės su augintiniais
Nuo šių metų sausio Kauno viešajame transporte jau galioja tvarka, leidžianti keleiviams vežtis šunis be taros.
Tokiose kelionėse šeimininkai augintinį turi laikyti už ne ilgesnio kaip pusės metro pavadėlio ir turėti skiepų pasą. Šuo privalo būti su antsnukiu, išskyrus tuos, kuriems dėl jų veislės antsnukiai nepritaikyti.
Ši galimybė taikoma tik ne piko valandomis. Darbo dienomis šunų be taros negalima vežti nuo 7 iki 9 val. ir nuo 17 iki 19 val.
Taip pat keleivis privalo pasirūpinti švara – jei gyvūnas transporto priemonėje priterštų, vietą būtina sutvarkyti.
