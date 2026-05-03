Vairuotojams prireiks kantrybės: nusidriekė automobilių spūstys

Apie susidariusias automobilių spūstis pranešama ties Kaunu ir Vilniumi.
Panašu, kad nemažai tautiečių ilgąjį savaitgalį leido pajūryje ar nuo didmiesčių atokiau esančiose vietovėse.
Kai kur eismą sunkina vykdomi kelio darbai, avarijos.
Pranešama, kad vairuotojai strigo magistralėje Vilnius–Klaipėda ties Kaunu, šalia prekybos ir laisvalaikio centro „Mega“.
Grįžtantiems į sostinę kantrybės taip pat prireiks – ypač važiuojantiems nuo Grigiškių iki Gariūnų.
Eismas kaustomas ir kitose vietose.
Anot vairuotojų, nelengva ir kelyje nuo Panevėžio link Vilniaus.
„Nuo „Transekspedicijos“ iki Vilniaus – kamštis. Tokio ilgio nesame matę. Prie apsisukimo į Tarandę tikriausiai yra moco ir priuso avarija, policija atvykusi“, – feisbuko grupėje „Reidas Vilniuje | Trikojis Vilniuje“ rašė internautas.
„Tas pats iš Kauno į Vilnių“, – pridūrė kitas vairuotojas.
Kaip jau rašyta anksčiau, prie kelto į Smiltynę taip pat nusidriekė didžiausios eilės.
