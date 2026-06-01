Žiopla vairuotojos klaida sutrikdė eismą: užstrigo atitvaras

„Kauno dienos“ skaitytojai pasakojo, kad Griunvaldo gatvėje, kuri veda nuo „Akropolio“ link Vytauto prospekto vieno automobilio vairuotojas pakėlė atitvarą, paskui važiavo moteris, o atitvaras pradėjo kilti į viršų. Vairuotoja tikino, kad ji nėra kaunietė, čia važiavo iš įpročio, tad galvojo, jog atitvaras bus nuleistas ilgiau, ji spės pravažiuoti. Tačiau atitvarui pradėjus kilti, jis kabino automobilį ir susilankstė, pakėlimo mechanizmas užstrigo.
Praeiviai „Kauno dienai“ atsiuntė nuotraukas, kuriose matyti, kaip „Kauno gatvių apšvietimo“ darbuotojai įvairiais būdais bando nuleisti atitvarą. Kol vyko šie darbai, Griunvaldo gatvės gyventojai negalėjo patekti į namus, nes kelias – nepravažiuojamas. Skaitytojai nurodė, kad jau rikiavosi ne vienas automobilis, tačiau nei vienas negalėjo įvažiuoti per užstrigusį atitvarą, tad ties „Akropoliu“ gali pradėti darytis transporto spūstis.
„Kauno diena“ primena, kad Griunvaldo gatvė pėsčiųjų zona tapo balandį. Kauno miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Gedeminas Barčauskas akcentavo, kad ši gatvė nuolatos išsiskyrė gausiu pėsčiųjų srautu, todėl ją atnaujinant dėmesys skirtas saugiam judėjimui užtikrinti. „Griunvaldo gatvės transformacija yra nuosekli miesto centro viešųjų erdvių atnaujinimo dalis, orientuota į tvarų judumą ir aukštesnę urbanistinę kokybę. Šioje vietoje prioritetą skyrėme saugiam pėsčiųjų ir dviratininkų judumui, kartu išlaikydami galimybę aptarnaujančiajam transportui funkcionuoti ten, kur tai būtina. Tokie sprendimai leidžia kurti gyvesnę, žmogui palankesnę miesto aplinką, mažinti tranzitinio automobilių eismo dominavimą ir stiprinti darnų judumą centrinėje Kauno dalyje“, – teigė G. Barčauskas.
Gatvės rekonstrukcija prasidėjo nuo požeminių darbų. Atnaujinti šilumos, paviršiniai lietaus surinkimo tinklai. Sutvarkytoje arterijoje prastos būklės važiuojamąją dalį pakeitė neregiams pritaikyta trinkelių danga. Lygiagrečiai atnaujinti šaligatviai, apšvietimas. Pasirūpinta ir mažąja architektūra – dviračių stovais, suolais, aplink kuriuos įrengti ir lauko akmens grindinio fragmentai.
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