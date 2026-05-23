 Aitvarų festivalis – spalvinga bendrystės šventė

2026-05-23 07:10 diena.lt inf.

Gegužės 16 d. Nemuno slėnyje, prie senosios Zapyškio bažnyčios, vyko jau 21-asis tarptautinis aitvarų festivalis „Tarp žemės ir dangaus“, subūręs gausybę aitvarų, muzikos, meno ir bendrystės gerbėjų.

Tradicija: Zapyškyje surengtame aitvarų festivalyje nestigo gerų emocijų. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Žiūrovus, dalyvius ir organizatorius sveikino Kauno rajono vicemerė Snieguolė Navickienė. Ji pasidžiaugė, kad susirinkusieji nepabūgo lietingo oro ir atvyko tapti vieno ryškiausių pakaunės renginių dalimi. Vicemerė linkėjo, kad kiekvieną aitvarą į dangų lydėtų šypsenos, gera nuotaika ir buvimo kartu džiaugsmas.

Zapyškio padangę puošė aitvarų meistrų skraidinti įspūdingi aitvarai-vėliavos, festivalyje vyko įvairių kūrybinių veiklų, stebino interaktyvi instaliacija „Sutartinai“, scenoje skambėjo muzika, o renginio lankytojai entuziastingai įsitraukė į azartiškas aitvarų varžybas.

