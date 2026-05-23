Antrąją Kauno gimtadienio dieną laukia pramogų gausa, didieji koncertai ir įspūdingi šou

Štai Nemuno saloje lauks festivalis „Audra“, kuriame skambės alternatyvioji muzika. Vienybės aikštėje bus galima pasinerti į bachata šokio svaigulį.
Santakos parke – tikra pramogų puokštė visiems lankytojams. Čia įsikūrusios ir šeimos erdvės, kuriose siūlomos įvairios edukacijos, aitvarų dirbtuvės, Kauno pilies pašonėje galima persikelti į Viduramžius, mugėje atrasti skanėstų bei dirbinių. Čia pat galima pasigrožėti ir klasikiniais automobiliais.
Vakarėjant Santakos parkas taip pat prisipildys muzika. Laukia Merūno Vitulskio, Gabrielės Vilkickytės, Roko Yan koncertai. Be to, pradėjus temti atsivers ir šviesos instaliacijų grožis.
Pagrindiniu Kauno gimtadienio akcentu taps finalinis ugnies, vandens ir muzikos šou „Stichijų Santaka“, kuris pakvies patogiai įsitaisyti netoli Kauno pilies ir nukreipti žvilgsnius į Neries upę.
Kam dar trūks veiksmo, galės energiją išlieti Rotušės aikštėje rengiamoje diskotekoje po atviru dangumi, kurioje bus lazerių ir akrobatų šou.
618-ojo Kauno gimtadienio šventė tęsis ir sekmadienį.
