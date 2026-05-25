Dar vienam įsimintinam sezonui į Kauno parkus grįžta vasaros skaityklos

Per šią ir kitą savaitę duris atvers visos trys vasaros skaityklos Kauno parkuose. Pirmoji – Kalniečių parko skaitykla – bus atidaryta gegužės 28 d. 18 val. Penktojo skaityklos sezono pradžią paskelbs Kazimiero Likšos akustinis koncertas. Atlikėjas, kuris renginio metu pristatys savo naują kūrybinį etapą, žada nuoširdumo, tikrų istorijų bei emocijų kupiną vakarą. Kalniečių parko skaityklos vieta – šalia naujos vaikų žaidimų aikštelės. Daugiau informacijos apie renginį čia.
Jau ketvirtąją vasarą iš eilės veiksianti Dainavos parko skaitykla lankytojų lauks nuo birželio 2 d. Antradienio vakarą 18 val. čia vyks Nedos Malūnavičiūtės ir Richardo Banio koncertas „Labai asmeniškos dainos“. Džiazo pianistas R. Banys ir jau daugiau kaip 35 metų sceninę patirtį turinti dainininkė, fleitininkė N. Malūnavičiūtė kruopščiai atrinko per tris dešimtmečius sukurtų dainų arsenalą ir kvies klausytis akustinių kūrinių versijų su daugybe jausmų, dinamikos, žaismės ir vokalinių bei instrumentinių improvizacijų. Dainavos parko skaityklos vieta – šalia tvenkinio. Daugiau informacijos apie renginį čia.
Santarvės parko skaitykla Šilainiuose kauniečiams duris atvers birželio 4 d. 18 val. šeimų pikniko „Kuriame miestą drauge!“ metu. Jėgas suvienijusios Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka ir Kauno būsto modernizavimo agentūra renginio metu žada daugybę pramogų vaikams ir suaugusiems. Santarvės parko skaityklos vieta – šalia pagrindinio įėjimo į parką. Daugiau informacijos apie renginį čia.
Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vasaros skaityklos miesto parkuose veiks iki pat rugpjūčio pabaigos, o kartu su knygomis lankytojų čia lauks ir daugybė renginių. Birželį Kalniečių parko skaitykloje prasidės Lietuvos kultūros tarybos finansuojamo projekto „Atviros kūrybinės dirbtuvės „Etnosodas“ VII“ renginiai – pasidainavimai ir pasišokimai. Visose trijose skaityklose vyks susitikimai su rašytojais, įvairios edukacijos, koncertai, paskaitos, jogos užsiėmimai vaikams ir kitos veiklos. Susitikti su kauniečiais į skaityklas atvyks Vaiva Rykštaitė, Marius Čepulis, Aušrinė Tilindė, Benas Bėrantas, Tomas Dirgėla ir kiti, o liepos pirmadieniais Kalniečių parke vėl bursis lietuviškų meilės romanų rašytojai ir mylėtojai. Informaciją apie skaityklų renginius galima rasti bibliotekos interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose.
Vasaros skaityklos parkuose suteikia galimybę miestiečiams gauti kokybiškas kultūros paslaugas ne tik Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos skyrių ir padalinių, kurių visame mieste yra 21, patalpose, bet ir viešose miesto erdvėse, skatina kultūros decentralizaciją ir priartina biblioteką prie skaitytojų. Jos kauniečių mėgstamos ir noriai lankomos: praėjusią vasarą skaityklose sulaukta beveik 30 tūkst. lankytojų, suorganizuoti 105 renginiai, kuriuose dalyvavo 6 tūkst. žmonių.
Visos Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vasaros skaityklose teikiamos paslaugos ir renginiai – nemokami. Jose taip pat galima oficialiai tapti bibliotekos skaitytoju ir gauti pažymėjimą.
Skaityklų parkuose įrengimą ir veiklą organizuoja Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, finansuoja Kauno miesto savivaldybė. Partneriai: Dainavos, Eigulių ir Šilainių seniūnijos, Kauno kultūros centras.
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