„Japonijos dienos Kaune WA“: atidaryme dalyvavo ir Tekančios šalies ambasadorius

Štai „Mokslo saloje“ atidaryta išskirtinė japoniškų lėlių paroda. Iki birželio 12 d. lankytojai gali nemokamai aplankyti 80 lėlių ekspoziciją, sukurtą Kauno moksleivių rankomis ir papildytą keliomis autentiškomis lėlėmis iš Tekančios saulės šalies.
Festivalio „Japonijos dienos Kaune WA“ proga čia muzikinį pasirodymą dovanojo atlikėjai iš Hiracukos, grojantys tradiciniais Koto ir Shakuhachi instrumentais.
Šių metų renginių cikle – ne tik nepamirštamos kultūrinės patirtys, triukšmingos eisenos, unikalios ekskursijos gamtoje bei ypatingas dėmesys Kauno partnerystei su Japonijos Hiracukos miestu.
Kultūrinis maratonas prasidėjo kino teatre „Romuva“, kuriame Kauno šokio teatras „Aura“ pristatė spektaklį „Sodas 4.12°“. Tai jautri kūrybinė interpretacija, sujungusi judesį ir japonišką estetiką. Kitomis festivalio dienomis veiksmas persikelia į miesto erdves: Vienybės aikštėje praeivius jau spėjo nustebinti Kauno moksleivių atliekamų japoniškų šokių „Tanabata Odori“ ir „Suka-Dokkoi“ „Flash-mob“.
Buvusiame Japonijos konsulate įsikūręs Sugiharos namų muziejus kvies aplankyti japonų menininko Kodo Čidživa fotografijų parodą „Dialogas su srautu”, VDU vyks tarptautinė mokinių ir mokytojų konferencija „Aš–Mes–Pasaulis“, virtualioje aplinkoje vyks kūrybinės dirbtuvės „Kanji“ ir kiti renginiai.
Penktadienį festivalio lankytojai bus kviečiami į VDU Botanikos sodą, kur visa popietė bus skirta Japonijos kultūrai ir gamtos puoselėjimo tradicijoms. Programoje numatytos jukatų matavimosi ir ikebanos paskaitos, atlikėjų iš Hiracukos ir VDU Muzikos akademijos studentų bendras koncertas, o ypatingo dėmesio turėtų sulaukti meistrų iš Japonijos demonstruojama nivaki – unikali medžių formavimo meistrystė. Didysis festivalio kulminacijos renginys laukia šeštadienį, kai Laisvės alėją sudrebins taiko būgnai, kuriuos atliks Fukuyama miesto Hitotsubashi vidurinės mokyklos taiko bugnų klubas „Tsuzumi“, ir tradicinė nešiojamos šintoistinės šventyklėlės mikoši eisena. Ją ves mikoshi šventyklėlių restauratorius Nobuya Miyata bei šintoizmo šventikas Kazuhiro Takebe.
Pasak Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio, šių metų renginiai atspindi tvirtą Kauno draugystę su Japonijos miestais, ilgametes bendradarbiavimo tradicijas ir abipusį kultūrinį susidomėjimą – ne tik Lietuvai įdomi Japonija, bet ir Japonijai įdomi Lietuva.
Dauguma festivalio renginių yra nemokami, tačiau organizatoriai įspėja, kad į kai kuriuos bus reikalinga išankstinė registracija arba bilietų įsigijimas. Visą detalią programą ir registracijos nuorodas galima rasti festivalio tinklalapyje www.JapanDays.eu.
Naujausi komentarai