„Kaunas – pirmieji ir tikrieji Dainų šventės namai“: visi laukiami Dainų slėnyje

Ji į vieną vietą suburs šokėjus, choristus, muzikantus, folkloro ir chorinės muzikos puoselėtojus bei meno mylėtojus iš visos Lietuvos.
Iš viso pasirodys 3 tūkst. dalyvių iš Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Palangos, Klaipėdos, Molėtų, Prienų, Šilalės bei Vilniaus.
Anot organizatorių, tai vienas ryškiausių visos šalies renginių, kviečiantis jaunimą puoselėti lietuviškas tradicijas.
Dainų šventė visada buvo apie žmones, tradicijas ir tą ypatingą jausmą, kuris suvienija.
„Kaunas – pirmieji ir tikrieji Dainų šventės namai. Džiaugiuosi, kad daugiau kaip šimto metų tradicijas menantis renginys vyksta būtent Lietuvos širdyje. Dainų šventė visada buvo apie žmones, tradicijas ir tą ypatingą jausmą, kuris suvienija. Todėl linkiu dalyviams ir žiūrovams ne tik gerai praleisti laiką, bet ir pajusti pasididžiavimą būnant viso to dalimi“, – kviesdamas į šventę kalbėjo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Renginyje susitiks 21 šokių ir 65 chorų kolektyvai, kurie savo pasirodymais atskleis jaunųjų atlikėjų talentą, lietuviškos sceninės kultūros įvairovę ir gyvą bendruomeniškumo dvasią.
Programoje skambės daugiau kaip 30 skirtingų dainų – nuo klasikinių kompozicijų iki gerai žinomų bei žiūrovų jau pamėgtų kūrinių, tokių kaip „Lietuva brangi“, „Kur giria žaliuoja“ ir kitų.
Kartu su kolektyvais scenoje kūrinius atliks žinomi šalies atlikėjai.
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