Kaune – dešimtoji jubiliejinė „Putvinskio gatvės diena“

Gatvės ritmai
Nuo XX a. pradžios V. Putvinskio gatvė, pavadinta knygnešio ir Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio vardu, buvo viena gyvybingiausių miesto vietų. Čia veikė užsienio valstybių diplomatinės atstovybės, gyveno šalies šviesuoliai ir pynėsi skirtingi likimai – nuo Kauno bohemos, hipių kultūros iki diplomatų ir darbo klasės kasdienybės.
Šiandien gatvės gyventojai ir čia veikiančios organizacijos tęsia šią istoriją, puoselėdami turbūt vienintelio Lietuvos gatvės festivalio tradiciją.
„Šių metų jubiliejinio renginio tema „Putvinskio gatvės ritmai: praeitis, dabartis, ateitis“ kviečia pažvelgti ne tik į gatvės istoriją ir architektūrą, bet ir į šiandienos aktualijas, gyventojų ir miestiečių kasdienybę, aplinką bei galimas ateities vizijas. Šiuos ritmus bus galima patirti įvairiose veiklose – linoraižinio ar animacijos dirbtuvėse, ekskursijoje su augintiniais, performansuose bei menininkų Žygimanto Bėronto ir Liudviko Kesmino instaliacijose“, – sakė renginio organizatorė, Kauno menininkų namų kultūrinės veiklos kuratorė Saulė Noreikaitė.
Nuo 13 iki 20 val. trunkančią programą papildys „Gatvės muzikos dienos“ scenos, įsikūrusios keturiose V. Putvinskio gatvės vietose – Velnių muziejaus kieme, prie restorano „Mamma Kitchen Stories“, baro „Olimpas“ terasoje ir šalia Žaliakalnio funikulieriaus. Jose skambės įvairi muzika – nuo elektronikos, popmuzikos, alternatyvaus roko iki dainuojamosios poezijos.
Šventės atidarymas, dirbtuvės ir gatvės atradimai
Nors renginys vyks visoje V. Putvinskio gatvėje, viena pagrindinių šventės erdvių taps Saulės laiptai. Čia 13 val. jubiliejinę „Putvinskio gatvės dieną“ atidarys Lietuvos šaulių sąjungos meno kolektyvų muzikiniai pasirodymai.
Šioje erdvėje lankytojų lauks ir nemokamos kūrybinės dirbtuvės – nuo mozaikų kūrimo iki apyrankių, apipintų upių mitais, gamybos. Šalia Saulės laiptų taip pat vyks kolektyvinio plakato ir linoraižinio dirbtuvės „Atspauskim Putvinskį“, veiks renginio informacijos punktas ir startuos orientacinis žaidimas „Putvinskio gatvės čiulbesiai“, kuris gatvėje prikels prisiminimus apie tango muziką, užsienio diplomatų pašnekesius ir miesto burmistrų žingsnius.
„Užklysti vertėtų ir į V. Putvinskio gatvės 38 namo vidinį kiemą – jame bus galima pamatyti šokio videokūrinį „Kita gatvė“, kurį sukūrė dalyviai dirbtuvių metu, bei pasivaikščioti aplink Saulės laiptus, ieškant menininko Žygimanto Bėronto skulptūrų“, – rekomendavo organizatorė.
Diplomatija, animacija ir keturkojai
Apie V. Putvinskio gatvės praeitį lankytojai daugiau sužinoti galės kitame „Putvinskio gatvės dienos“ veiklų taške – šalia Žaliakalnio funikulieriaus, kur prasidės ekskursija „Pasivaikščiojimai po Kauną: Putvinskio gatvė nuo diplomatijos iki siuvėjų“, leidžianti giliau pažinti diplomatijos Lietuvoje istoriją ir gatvėje gyvenusius žmones, prisidėjusius prie šalies politinio gyvenimo.
Čia vyks ir animacijos dirbtuvės, kuriose lankytojai, pasitelkę archyvines V. Putvinskio gatvės fotografijas, kurs savo animacijas.
„Taip pat bus galima nuausti segę – tik šįkart ne sau, bet šalia dirbtuvėse sėdinčiam kaimynui. O 16 val. kviečiame stebėti performansą „today it suits me“, kuriame vaidinanti Brilyanteena pusvalandžiui visus nukels į ekstravagantiškos prabangos ir mados pasaulį“, – sakė S. Noreikaitė.
Renginyje laukiami ir keturkojai. Prie Žaliakalnio funikulieriaus vyks ekskursija-dirbtuvės šunims ir jų šeimininkams, kurių metu menininkė Indrė Liškauskaitė ir LKD dresuotoja Nadežda Pavliuček kvies žmogiškuosius ir nežmogiškuosius dalyvius patirti miesto erdves, žaidžiant ir atliekant įvairius pratimus.
Mikrobiologija, koralai ir „Arklio galios“ koncertas
Kauno menininkų namuose – trečiojoje erdvėje, aplink kurią suksis „Putvinskio gatvės dienos“ ritmai – lankytojų lauks skirtingos kūrybinės dirbtuvės: akvarelės, ekslibrisų, komiksų ir terariumų gamybos.
„Šefas ir maisto tyrėjas Jonas Palekas čia ves maisto rauginimo dirbtuves ir performatyvią paskaitą apie pačias keisčiausias mus supančių mikroorganizmų ir mūsų elgesio paraleles. Dirbtuvių metu dalyviai išgirs apie problematišką mikrobiologijos mokslo istoriją, o praktinėje dalyje užraugs daržoves, atneštas tiesiai iš Žaliakalnio turgaus“, – dalijosi organizatorė.
Tuo tarpu Kauno menininkų namų salėje Gabrielė Bagdonaitė pristatys šokio kūrinį „kieta, minkšta, trapu“. Pasitelkdama koralų įkūnijimo praktiką ir objektus, menininkė kurs garsovaizdžius ir kvies intuityviai patirti kitą gyvybės formą.
Apie V. Putvinskio gatvės biologinę įvairovę daugiau papasakos ir gamtininkas Tomas Pocius, kurio vedamoje veikloje dalyviai daugiau sužinos apie medžius, kerpes, vabzdžius ir kitus dažnai nepastebimus, tačiau itin svarbius miesto gyventojus.
19 val. jubiliejinę „Putvinskio gatvės dieną“ Kauno menininkų namų amfiteatre uždarys grupės „Arklio galia“ koncertas.
Visos „Putvinskio gatvės dienos“ veiklos – nemokamos, kai kurioms būtina registracija. Registraciją į veiklas ir visą renginio programą galima rasti kmn.lt.
Renginį organizuoja Kauno menininkų namai. Renginį finansuoja Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
