Kauniečiai vasarą kviečiami į atviras dainų ir šokių dirbtuves

Projektui pradžią duos nuo birželio 9 d. Kalniečių parko skaitykloje vyksiantys pasidainavimai. Antradieniais 18 val. dainavimo dirbtuves ves ansamblis „Kadujo“ ir jo vadovė etnomuzikologė Laura Lukenskienė. Užsiėmimų dalyviai bus kviečiami dainuoti tiek senąsias, tiek naujesnes tėvų ir senelių mėgtas dainas, mokytis giedoti į UNESCO reprezentatyvų žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įtrauktas lietuvių polifonines dainas – sutartines. Dirbtuvės vyks birželio 9, 16, 23, 30, liepos 7, 21, 28, rugpjūčio 4, 11, 18 d. 18 val.
Tradicinius pasišokimus su folkloro muzikos duetu „Medetka“ šiais metais biblioteka pradės bendruomenės Joninių šventėje Čečėnijos Nepriklausomybės aikštėje birželio 23 d. 19 val. Jau ne vienerius metus kartu grojantys „Medetkos“ nariai armonikierius Vidmantas ir smuikininkė Rūta renginyje žada ne tik geras emocijas, bet ir supažindinti su pagrindiniais valso, fokstroto, polkos žingsneliais. Mokymus pratęs vakaronė su plačiu šokių repertuaru. Kiti pasišokimai vyks jau kaip įprasta Kalniečių parko skaitykloje liepos 23 ir rugpjūčio 20 d. 19 val.
Vienu ryškiausiu projekto akcentu taps charizmatiškojo tradicinės muzikos virtuozo Sauliaus Petreikio pasirodymas Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai skirtame koncerte Kalniečių parko skaitykloje liepos 3 d. 19 val. Daugybe skirtingų instrumentų grojančio atlikėjo koncertai primena spalvingą kelionę, kurioje persipina baltiškų ir skandinaviškų pasaulių garsiniai lobynai. Atlikėjo muziką šiltai priima pačios įvairiausios auditorijos, o ypač mėgsta vaikai. Koncerte S. Petreikis pasirodys kartu su broliu Donatu Petreikiu, kuris taip pat yra aktyvus Lietuvos muzikantas, kompozitorius, aranžuotojas.
Rudenį projekto veiklos persikels į bibliotekos Girstupio padalinį. Čia vyks folkloro dirbtuvės vaikams, o bendradarbiaudami su Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija, lankytojai bus kviečiami išbandyti tradicinius lietuvių amatus, atrasti jų funkcionalumą buityje bei dermę su šiuolaikine kultūra ir ekologija.
Norint dalyvauti užsiėmimuose nereikalingas joks specialus pasiruošimas, dainavimo ar šokių įgūdžiai. „Svarbiausia čia – smalsumas ir noras patirti senąją lietuvių tradiciją. Šios dirbtuvės padės atrasti nepakeičiamą tradicinės kultūros naudą kasdienybei ir šiuolaikiniam gyvenimo ritmui“, – teigia organizatoriai. Lietuvos kultūros tarybos finansuojamas projektas orientuotas į kartų bendrystę, todėl veiklos pritaikytos tiek šeimoms su vaikais, tiek jaunimui ar senjorams. Visi užsiėmimai yra nemokami, o vedami jie taip, kad kiekvienas dalyvis pasijustų proceso dalimi ir atrastų kūrybos džiaugsmą.
Projektą „Atviros kūrybinės dirbtuvės „Etnosodas“ VII“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projekto partneriai: asociacija „Kadujo“, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija.
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