 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone gegužės 11–17 d.

2026-05-11 06:00 diena.lt inf.
Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone gegužės 11–17 d. / Organizatorių nuotr.

Gegužės 11 d.

Liučiūnų laisvalaikio salė:

12 val. neformaliojo suaugusiųjų švietimo projekto „Adatėlė devyndarbė–2026“ makramė užsiėmimas „Pakabukas”.

Raudondvario stadionas (Atgimimo g. 1, Raudondvaris):

18 val. LFF Pirmos lygos pirmenybių rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann B“ – Vilniaus rajono „FK TransINVEST B“.

Gegužės 12 d.

Zapyškio laisvalaikio salė, 5 kab.:

11 val. Kūrybinės knygų skirtukų dirbtuvės, naudojant tradicinę karpinių techniką, skirtos Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai su tautodailininke Giedre Balandyte-Kazokiene.

Rokų laisvalaikio salė:

12 val. Linoraižinio dirbtuvės. Edukatorė Loreta Valantiejienė. Projektas „Tvarūs Rokai: atsakingo vartojimo dirbtuvės“. Projektą iš dalies finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (KRS).

Viešoji biblioteka, Parodų salė:

17.30 val. Evos Tombak knygos „Nebaigti reikalai: kaip terapinė kultūra klibina tėvų ir vaikų santykius“ pristatymas.

Gegužės 13 d.

Kauno valstybinė filharmonija:

18 val. išvyka į Kauno valstybinę filharmoniją. Simfoninė muzika: Laimis Vilkončius – roko opera „Eglė“. Koncertinis atlikimas. Išvykstame 17 val. nuo Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro. Kaina su nuvežimu ir parvežimu 30 eurų. Daugiau informacijos: tel. +370 616 09 530.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18 val. Tvarios mados edukacija „Aromatinių žvakių gamyba“. Edukacija mokama. Kaina 3 eurai. Būtina išankstinė registracija iki gegužės 11 d. tel. +370 699 28 451 ar e. paštu [email protected]

Kauno r. sporto centras, I a. fojė:

18 val. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos mokinių siuvinėtų darbų parodos „Mažos rankos kuria didelę šilumą“ atidarymas, skirta tarptautinei šeimos dienai.

Babtų instituto kolekcijos sodas:

18 val. folkloro festivalis „Meilė soduose pražydo“, skirtas lietuvių Meilės deivės Mildos dienai paminėti.

Gegužės 14 d.

Laisvalaikio salė II a.:

Rūtos Baublytės-Kaufmann knygos „Gyvenimas stiklo burbule“ pristatymas. Dalyvauja autorė. 15 d. 18 val. knygos pristatymas vyks Kauno apskrities Ąžuolyno viešojoje bibliotekoje.

Samylų kultūros centras:

18 val. Stalo žaidimų klubas „N-18”.

Linksmakalnio laisvalaikio salė:

18 val. edukacija „Tavo angelas“ kartu su menininke Rodica Morari. Edukacija nemokama. Būtina išankstinė registracija telefonu: +370 612 06 880 ar e. p. [email protected]

Raudondvario kultūros centras:

18.30 val. Kauno valstybinio muzikinio teatro spektaklis-baletas, Johanno Strausso „Kita Pelenės istorija“, bilietus platina www.bilietai.lt

Gegužės 15 d.

Samylų kultūros centras:

10 val. „Krepštu krepštu, katinėli“ – rytmetys mažiesiems (vaikams iki trejų metų).

Vandžiogalos laisvalaikio salė;

12 val. Vaikų gynimo dienai skirtas Kauno „Nykštuko“ lėlių teatro spektaklis vaikams „Du meškiukai“.

Linksmakalnio stadionas (Stadiono g. 4, Linksmakalnis):

13 val. Vaikų dienos šventė.

Lapių laisvalaikio salė:

18 val. protmūšis „Smalsumo ir atradimų vakaras“.

Babtų kultūros centras:

18 val. Vaikų gynimo dienai paminėti – Garliavos kultūros centro teatro „Be pavadinimo“ (režisierė Z. Butiškytė) spektaklis „Ragana M. ir varliukai“.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

19 val. tarptautinio aitvarų festivalio „Tarp žemės ir dangaus“ įžanginis koncertas (dalyvauja aitvarininkai iš Lietuvos, Anglijos, Vokietijos ir Kauno rajono meno mokyklos mokiniai).

Rokų laisvalaikio salė:

19 val. „Šėlsmadienis“, skirtas Vaiko dienai paminėti. Vaikų laukia greičio iššūkiai, komandų dvikovos, saldžioji PIT STOP stotelė, burbulų zona ir kitos linksmybės.

Kauno r. sporto centro stadionas (Vytauto g. 4, Garliava);

19.30 val. LFF Pirmos lygos pirmenybių rungtynės: „FK Garliava“–„FK Kauno Žalgiris B“.

Raudondvario stadionas (Atgimimo g. 1, Raudondvaris):

20 val. LFF Toplygos čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“ – Marijampolės „Sūduva“.

Gegužės 16 d.

Žygio pradžia prie Kulautuvos seniūnijos:

11 val. pažintinis žygis „Trumpalaikiai žymių žmonių pėdsakai Kulautuvoje“ su gidu Mykolu Fedaravičiumi, bendras renginys su biblioteka.

Samylų kultūros centras:

12 val. iš renginių ciklo, skirto Vaiko dienai. Edukacija vaikams ir tėveliams „Mano paroda“.

Kauno rajono muziejus, Pilies takas 1, Raudondvaris:

12 val. ekskursija „Kaip užauginti savo giminės medį“. Būtina registracija https://forms.gle/6p1fqeeRskwJNUaF8

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios prieigose:

15 val. tarptautinis aitvarų festivalis „Tarp žemės ir dangaus“.

IRON X MC Club house, Upės g., 2, Karmėlava:

16 val. akustinis gitarų vakaras, skirtas muzikinių grupių atrankai į festivalį „Gatvės rokas 2026“.

Kauno rajono muziejaus, A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus:

16 val. koncertas „Kviečiu į vestuves“. Dalyvauja folkloro grupė „Gegutala“. Renginys nemokamas.

Voškonių laisvalaikio salė:

16 val. Aido Maniko ir Monikos Katunskytės muzikinis koncertas. Mokamas.

Vandžiogalos laisvalaikio salė:

20 val. Monikos Katunskytės ir Aido Maniko koncertas „Mus sujungė muzika širdies“.

Gegužės 17 d.

Ežerėlio miesto aikštė:

12 val. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė „Vienybėje jėga“.

Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:

13 val. pojūčių ir kūrybos popietė „Spalvota arbatėlė Obelynėje“. Būtina registracija https://forms.gle/vbMbDGWgX8gCifeh6

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

13–20 val. 3D audiovizualinio erdvinio pasakojimo apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją rodymas.

Padauguvos laisvalaikio salė:

14 val. „Mus jungia šeima“. Šeimos diena, Padauguvos laisvalaikio salės vokalinio Laimos ir Reginos dueto 10-mečio šventė.

