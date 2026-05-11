Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone gegužės 11–17 d.

Gegužės 11 d.
Liučiūnų laisvalaikio salė:
12 val. neformaliojo suaugusiųjų švietimo projekto „Adatėlė devyndarbė–2026“ makramė užsiėmimas „Pakabukas”.
Raudondvario stadionas (Atgimimo g. 1, Raudondvaris):
18 val. LFF Pirmos lygos pirmenybių rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann B“ – Vilniaus rajono „FK TransINVEST B“.
Gegužės 12 d.
Zapyškio laisvalaikio salė, 5 kab.:
11 val. Kūrybinės knygų skirtukų dirbtuvės, naudojant tradicinę karpinių techniką, skirtos Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai su tautodailininke Giedre Balandyte-Kazokiene.
Rokų laisvalaikio salė:
12 val. Linoraižinio dirbtuvės. Edukatorė Loreta Valantiejienė. Projektas „Tvarūs Rokai: atsakingo vartojimo dirbtuvės“. Projektą iš dalies finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (KRS).
Viešoji biblioteka, Parodų salė:
17.30 val. Evos Tombak knygos „Nebaigti reikalai: kaip terapinė kultūra klibina tėvų ir vaikų santykius“ pristatymas.
Gegužės 13 d.
Kauno valstybinė filharmonija:
18 val. išvyka į Kauno valstybinę filharmoniją. Simfoninė muzika: Laimis Vilkončius – roko opera „Eglė“. Koncertinis atlikimas. Išvykstame 17 val. nuo Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro. Kaina su nuvežimu ir parvežimu 30 eurų. Daugiau informacijos: tel. +370 616 09 530.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18 val. Tvarios mados edukacija „Aromatinių žvakių gamyba“. Edukacija mokama. Kaina 3 eurai. Būtina išankstinė registracija iki gegužės 11 d. tel. +370 699 28 451 ar e. paštu [email protected]
Kauno r. sporto centras, I a. fojė:
18 val. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos mokinių siuvinėtų darbų parodos „Mažos rankos kuria didelę šilumą“ atidarymas, skirta tarptautinei šeimos dienai.
Babtų instituto kolekcijos sodas:
18 val. folkloro festivalis „Meilė soduose pražydo“, skirtas lietuvių Meilės deivės Mildos dienai paminėti.
Gegužės 14 d.
Laisvalaikio salė II a.:
Rūtos Baublytės-Kaufmann knygos „Gyvenimas stiklo burbule“ pristatymas. Dalyvauja autorė. 15 d. 18 val. knygos pristatymas vyks Kauno apskrities Ąžuolyno viešojoje bibliotekoje.
Samylų kultūros centras:
18 val. Stalo žaidimų klubas „N-18”.
Linksmakalnio laisvalaikio salė:
18 val. edukacija „Tavo angelas“ kartu su menininke Rodica Morari. Edukacija nemokama. Būtina išankstinė registracija telefonu: +370 612 06 880 ar e. p. [email protected]
Raudondvario kultūros centras:
18.30 val. Kauno valstybinio muzikinio teatro spektaklis-baletas, Johanno Strausso „Kita Pelenės istorija“, bilietus platina www.bilietai.lt
Gegužės 15 d.
Samylų kultūros centras:
10 val. „Krepštu krepštu, katinėli“ – rytmetys mažiesiems (vaikams iki trejų metų).
Vandžiogalos laisvalaikio salė;
12 val. Vaikų gynimo dienai skirtas Kauno „Nykštuko“ lėlių teatro spektaklis vaikams „Du meškiukai“.
Linksmakalnio stadionas (Stadiono g. 4, Linksmakalnis):
13 val. Vaikų dienos šventė.
Lapių laisvalaikio salė:
18 val. protmūšis „Smalsumo ir atradimų vakaras“.
Babtų kultūros centras:
18 val. Vaikų gynimo dienai paminėti – Garliavos kultūros centro teatro „Be pavadinimo“ (režisierė Z. Butiškytė) spektaklis „Ragana M. ir varliukai“.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
19 val. tarptautinio aitvarų festivalio „Tarp žemės ir dangaus“ įžanginis koncertas (dalyvauja aitvarininkai iš Lietuvos, Anglijos, Vokietijos ir Kauno rajono meno mokyklos mokiniai).
Rokų laisvalaikio salė:
19 val. „Šėlsmadienis“, skirtas Vaiko dienai paminėti. Vaikų laukia greičio iššūkiai, komandų dvikovos, saldžioji PIT STOP stotelė, burbulų zona ir kitos linksmybės.
Kauno r. sporto centro stadionas (Vytauto g. 4, Garliava);
19.30 val. LFF Pirmos lygos pirmenybių rungtynės: „FK Garliava“–„FK Kauno Žalgiris B“.
Raudondvario stadionas (Atgimimo g. 1, Raudondvaris):
20 val. LFF Toplygos čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“ – Marijampolės „Sūduva“.
Gegužės 16 d.
Žygio pradžia prie Kulautuvos seniūnijos:
11 val. pažintinis žygis „Trumpalaikiai žymių žmonių pėdsakai Kulautuvoje“ su gidu Mykolu Fedaravičiumi, bendras renginys su biblioteka.
Samylų kultūros centras:
12 val. iš renginių ciklo, skirto Vaiko dienai. Edukacija vaikams ir tėveliams „Mano paroda“.
Kauno rajono muziejus, Pilies takas 1, Raudondvaris:
12 val. ekskursija „Kaip užauginti savo giminės medį“. Būtina registracija https://forms.gle/6p1fqeeRskwJNUaF8
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios prieigose:
15 val. tarptautinis aitvarų festivalis „Tarp žemės ir dangaus“.
IRON X MC Club house, Upės g., 2, Karmėlava:
16 val. akustinis gitarų vakaras, skirtas muzikinių grupių atrankai į festivalį „Gatvės rokas 2026“.
Kauno rajono muziejaus, A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus:
16 val. koncertas „Kviečiu į vestuves“. Dalyvauja folkloro grupė „Gegutala“. Renginys nemokamas.
Voškonių laisvalaikio salė:
16 val. Aido Maniko ir Monikos Katunskytės muzikinis koncertas. Mokamas.
Vandžiogalos laisvalaikio salė:
20 val. Monikos Katunskytės ir Aido Maniko koncertas „Mus sujungė muzika širdies“.
Gegužės 17 d.
Ežerėlio miesto aikštė:
12 val. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė „Vienybėje jėga“.
Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:
13 val. pojūčių ir kūrybos popietė „Spalvota arbatėlė Obelynėje“. Būtina registracija https://forms.gle/vbMbDGWgX8gCifeh6
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
13–20 val. 3D audiovizualinio erdvinio pasakojimo apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją rodymas.
Padauguvos laisvalaikio salė:
14 val. „Mus jungia šeima“. Šeimos diena, Padauguvos laisvalaikio salės vokalinio Laimos ir Reginos dueto 10-mečio šventė.
