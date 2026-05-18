Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone gegužės 19–24 d.

Gegužės 19 d.
Vilkijos kultūros centras:
10 val., 12 val., 14 val. animacijos dirbtuvės A. ir J. Juškų užrašytai dainai „Būk sveikas, linksmas“ su Kauno kino centru „Romuva“. Kūrybinės animacijos dirbtuvės – dalis projekto „Dainos kelionė per Vilkiją“ veiklų.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
10 val. žaidimų rytmetis vaikams (iki 4 metų) „Krepštu krepštu katinėlį“, skirtas Vaiko dienai paminėti.
Raudondvaryje parkelyje prie kultūros centro:
18 val. Povilo Ventos Kuprio knygos „P3“ pristatymas. Dalyvauja autorius ir muzikos atlikėjai.
Gegužės 20 d.
Rokų laisvalaikio salė:
10.30 val. keramikos edukacinis užsiėmimas su edukatore Ramune Savickyte. Projektas „Tvarūs Rokai: atsakingo vartojimo dirbtuvės“.
Lapių sporto aikštynas:
13 val. sporto varžybos senjorams „Judėjimo džiaugsmas‘‘.
Neveronių laisvalaikio salė:
19 val. „Dainos mamai“ – pasidainavimai su folkloro ansambliu „Viešia“. Skirta neformaliajam suaugusiųjų švietimui.
Užliedžių laisvalaikio salė:
19 val. Kauno rajonas – Lietuvos krepšinio sostinė, protų mūšis „4 kėliniai“.
Gegužės 21 d.
Saulėtekio biblioteka:
15.30 val. susitikimas su rašytoju Sauliumi Baltrūnu ir knygos „Bimbalmūšys“ pristatymas.
Vilkijos atvira jaunimo erdvė, Tulpių g. 12A:
16 val. susitikimas su patirčių tinklo nare Kamila Antanevičiūte.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, konferencijų salė:
17.30 val. Vytauto Zinkevičiaus fotografijos parodos „Tian Šanis. Lietuviškos viršūnės“ pristatymas.
Samylų kultūros centras:
18 val. stalo žaidimų klubas „N-18“.
Ringaudų bendruomenės centro kiemas:
18 val. šeimų šventė Ringauduose „Kur prasideda vasara“.
Zapyškio laisvalaikio salė:
18 val. mokymai „Archeologinių rūbų siuvimo ypatumai: iš praeities – šiandienai“, ciklas „Tautodailės ketvirtadieniai“.
Raudondvario pilis, baltoji menė:
19 val. koncertas „La Vie en Rose“. Atlikėjai: dainininkė ir dainų kūrėja Aušrinė Apanavičiūtė, pianistas Alvydas Pociūnas.
Gegužės 22 d.
Zapyškio pagrindinė mokykla:
9.50 val. Šarūnės Baltrušaitienės knygos „Slaptas Spirgutės noras“ pristatymas.
Ežerėlio pagrindinė mokykla:
12.10 val. Šarūnės Baltrušaitienės knygos „Slaptas Spirgutės noras“ pristatymas.
Samylų kultūros centras:
18 val. iš renginių ciklo, skirto Vaiko dienai. Nykštuko lėlių teatro spektaklis vaikams „Čiukas, mažas didelis paršiukas“. Renginys mokamas.
Mastaičių parkas (J. Lukšos g. 103, Mastaičiai):
18.30 val. „Labas, vasara!“ – Alšėnų seniūnijos bendruomenių šventė baltai.
Prie Kulautuvos laisvalaikio salės:
19 val. susitikimas su žurnalistu, rašytoju Audriumi Skačkausku „Neleisk angelui nukristi nuo peties“.
Raudondvario stadionas:
19 val. LFF pirmos lygos pirmenybių rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann B“–Klaipėdos „Neptūnas“.
Prie Neveronių tvenkinių:
19 val. kaimynų ir šeimų piknikas „Kaip kine“. Renginio metu žiūrovai turės galimybę stebėti atvirų pokalbių su žinomais žmonėmis filmavimus improvizuotoje vaizdo studijoje, mėgautis gyvos akustinės muzikos pasirodymais, įvairiomis edukacijomis ir pramogomis visai šeimai. Vakarą užbaigs kinas po atviru dangumi.
Gegužės 23 d.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
11 val. keramikos dirbtuvės „Baltojo molio magija“. Edukatorė Lina Mažrimienė. Edukacija mokama.
Samylų kultūros centras:
12 val. edukacijų ciklas „Kūrybos namai“. Vizualaus meno pritaikymas interjere. Edukatorė Ona Žilinskienė.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
12 val. respublikinis vokalinių ansamblių lietuvių liaudies dainos festivalis-konkursas „Supinsiu dainužę 2026“.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
12–20 val. 3D audiovizualinio erdvinio pasakojimo apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją rodymas.
Kauno r. muziejaus A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus:
18 val. Muziejų naktis. Dalyvauja menininkė Ingrida Nora Flovers (Naujoji Zelandija).
Vilkijos kultūros centras:
18 val. klasikinės muzikos koncertas „Sparnuotos meilės istorijos“. Atlieka: Andžela Mickutė, Jurgita Lapienytė.
Gegužės 24 d.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
13 val. aitvarų edukacinės dirbtuvės. Edukacija mokama.
Lapių laisvalaikio salės prieigos:
11.30 val. atiduotuvės-mainytuvės pikniko forma, kviečiančios suteikti daiktams antrą progą.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
16–20 val. 3D audiovizualinio erdvinio pasakojimo apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją rodymas.
